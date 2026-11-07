Mulher relata importunação sexual na Barra e diz temer outras vítimas

Após ser vítima de uma importunação sexual por um turista israelense na Barra, em Salvador, Carolina Carvalho procurou imediatamente a polícia e registrou a denúncia. O episódio ocorreu na tarde da última sexta-feira, 6, quando ela voltava para casa depois de receber atendimento médico por conta de uma fratura no dedo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Carolina contou que o homem atravessou a rua para se aproximar dela e iniciou uma conversa em inglês. Segundo a mulher, ele fez perguntas sobre sua aparência e o local onde morava, mesmo depois de ela demonstrar que não queria continuar o contato.

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A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar os envolvidos.

Como tudo aconteceu?

Carolina afirmou que, no início, respondeu às perguntas por imaginar que o homem estivesse procurando informações sobre a região. A situação mudou quando, segundo ela, o turista passou a fazer comentários sobre sua aparência e se aproximou fisicamente.

"Ele já veio de uma forma super invasiva, se aproximando muito perto de mim, colocando o corpo. E falando: 'Você é muito linda, onde você mora?'. Eu não dei muita audácia e continuei andando", relatou.

Durante a conversa, a mulher perguntou a nacionalidade do homem e ouviu que ele era de Israel. Diante da insistência, decidiu se afastar e foi diretamente a uma delegacia para registrar a ocorrência.

"Eu entrei direto na delegacia. Estava extremamente abalada, tremendo, ainda estou tremendo até agora e estou com medo. Porque esse homem, tudo indica, está hospedado na região onde estou morando e ele foi extremamente agressivo e desrespeitoso comigo", afirmou.

Vítima divulgou o caso para alertar outras mulheres

Além de registrar o boletim de ocorrência, Carolina disse que pretende procurar a embaixada de Israel para relatar o episódio. Ela também afirmou que decidiu divulgar o caso para alertar outras mulheres sobre possíveis situações semelhantes na região.

"Isso não vai passar batido. Eu já prestei o BO. Eu vou na embaixada também. Já estou tentando contactar alguns amigos que são jornalistas aqui", declarou.

A mulher contou ainda que, ao chegar em casa, conversou com uma prima e soube que ela também teria passado por uma situação semelhante. Segundo Carolina, a parente precisou da ajuda de outras pessoas para conseguir se afastar de um homem.

Ela relatou também que, durante o atendimento na delegacia, uma delegada teria mencionado outros relatos de abordagens semelhantes na Barra.

No vídeo, Carolina questionou os riscos enfrentados por mulheres que não conseguem reagir ou buscar ajuda diante de situações desse tipo.

"Eu sou uma mulher branca, com instrução suficiente, falo inglês perfeitamente e consegui responder ele à altura e sair dali. Fui atrás de prestar minha queixa. Mas e se não fosse? E se fosse uma menina menor de idade?", questionou.

Ao encerrar o relato, ela pediu que a publicação fosse compartilhada e cobrou ações das autoridades para reforçar a segurança das mulheres.

Investigação segue em curso

A Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) investiga uma denúncia de assédio sexual registrada e que, de acordo com a corporação, o registro aponta que a vítima foi abordada por dois homens, que teriam mantido contato físico sem consentimento e, depois, proferido ofensas.

A polícia informou que realiza diligências para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.