Hoje é feriado? Veja onde o 30 de julho é celebrado no Brasil

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Alguns servidores estão aproveitando o dia de folga nesta quinta-feira, 30. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, o dia 30 de julho é marcado por celebrações e pontos facultativos em algumas cidades espalhadas pelo Brasil.

Dentre os estados com celebrações estão Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul, que têm municípios celebrando aniversários de fundação e emancipações políticas significativas.

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Confira a lista de cidades com feriado:

Bahia

Baianópolis (aniversário de 64 anos)

Cardeal da Silva (aniversário de emancipação)

Planaltino (aniversário de fundação)

Tanhaçu (feriado municipal)

Maranhão

João Lisboa (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Rio Grande do Sul