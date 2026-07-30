FERIADO NO BRASIL
Hoje é feriado? Veja onde o 30 de julho é celebrado no Brasil
Algumas cidades brasileiras terão pontos facultativos nesta quinta-feira
Alguns servidores estão aproveitando o dia de folga nesta quinta-feira, 30. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, o dia 30 de julho é marcado por celebrações e pontos facultativos em algumas cidades espalhadas pelo Brasil.
Dentre os estados com celebrações estão Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul, que têm municípios celebrando aniversários de fundação e emancipações políticas significativas.
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Confira a lista de cidades com feriado:
Bahia
- Baianópolis (aniversário de 64 anos)
- Cardeal da Silva (aniversário de emancipação)
- Planaltino (aniversário de fundação)
- Tanhaçu (feriado municipal)
Maranhão
- João Lisboa (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)
Rio Grande do Sul
- Sant'Ana do Livramento (aniversário de fundação)