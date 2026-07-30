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FERIADO NO BRASIL

Hoje é feriado? Veja onde o 30 de julho é celebrado no Brasil

Algumas cidades brasileiras terão pontos facultativos nesta quinta-feira

Franciely Gomes
Por
O dia 30 de julho é celebrado em alguns municípios
O dia 30 de julho é celebrado em alguns municípios - Foto: Ilustrativa | Magnific

Alguns servidores estão aproveitando o dia de folga nesta quinta-feira, 30. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, o dia 30 de julho é marcado por celebrações e pontos facultativos em algumas cidades espalhadas pelo Brasil.

Dentre os estados com celebrações estão Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul, que têm municípios celebrando aniversários de fundação e emancipações políticas significativas.

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Confira a lista de cidades com feriado:

Bahia

  • Baianópolis (aniversário de 64 anos)
  • Cardeal da Silva (aniversário de emancipação)
  • Planaltino (aniversário de fundação)
  • Tanhaçu (feriado municipal)

Maranhão

  • João Lisboa (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Rio Grande do Sul

  • Sant'Ana do Livramento (aniversário de fundação)
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brasil cidades feriados

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