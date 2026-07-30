Pix Pensão: entenda como vai funcionar o desconto automático

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na quarta-feira, 29, uma lei que cria o chamado “Pix Pensão”, sistema de transferência automática mensal da pensão alimentícia, com repasse direto da conta do devedor para a do beneficiário.

Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a nova regra permite que quem recebe a pensão solicite à Justiça o desconto automático dos valores.

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A partir da determinação judicial, a instituição financeira ficará responsável por realizar o débito nas datas definidas e transferir o recurso para a conta indicada pelo beneficiário.

Entenda: como funciona o Pix Pensão?

Desconto automático : o juiz define na decisão o valor da pensão, a conta de origem, a conta de destino e a data do repasse.

: o juiz define na decisão o valor da pensão, a conta de origem, a conta de destino e a data do repasse. Independente do vínculo de trabalho : o banco realiza o débito mensal mesmo que o responsável pelo pagamento seja autônomo, profissional liberal ou microempreendedor sem carteira assinada.

: o banco realiza o débito mensal mesmo que o responsável pelo pagamento seja autônomo, profissional liberal ou microempreendedor sem carteira assinada. Falta de saldo : caso não haja dinheiro disponível na conta na data prevista, o sistema poderá bloquear ativos financeiros ou investimentos vinculados ao CPF do devedor até alcançar o valor devido.

: caso não haja dinheiro disponível na conta na data prevista, o sistema poderá bloquear ativos financeiros ou investimentos vinculados ao CPF do devedor até alcançar o valor devido. Empresário Individual : quando o pagador atuar nessa modalidade, o bloqueio também poderá atingir contas e patrimônios ligados à atividade empresarial.

O principal objetivo da medida é reduzir a necessidade de novas ações judiciais a cada atraso no pagamento da pensão, especialmente para as mães que dependem desse recurso.

A regra busca garantir ainda maior segurança alimentar e financeira para crianças e adolescentes beneficiários.

Número de denúncias

Lula também sancionou uma lei que obriga o governo federal a divulgar o número do telefone para denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180, em locais de grande circulação, como escolas, hospitais e transportes públicos.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferece atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp e em Língua Brasileira de Sinais (Libras).