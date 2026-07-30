Taxa de endividamento das famílias recua no Brasil

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O número de famílias endividadas no Brasil caiu significativamente nos últimos meses. De acordo com o relatório “Estatísticas monetárias e de crédito” do Banco Central (BC), divulgado nesta quinta-feira, 30, a taxa recuou 0,1 ponto percentual (p.p.).

Os números são referentes ao mês de maio, que marcou um recuo em comparação com abril, alcançando 49,8%. A redução também está ligada ao lançamento do programa Novo Desenrola Brasil, o Desenrola 2.0, pelo governo federal em maio.

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O programa visa reduzir o endividamento e a inadimplência da população brasileira, realizando a renegociação de dívidas em atraso, sejam elas de débitos de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal (CDC).

Inadimplência segue alta

Apesar da taxa de endividamento estar reduzindo, a quantidade de pessoas inadimplentes segue em estabilidade no país. Segundo os números divulgados pelo Banco Central, a taxa de inadimplência média total nas operações de crédito permaneceu estável em 4,7% em junho.

O valor é considerado um recorde e o maior desde o início da série histórica revisada da autoridade monetária, em março de 2011. São considerados inadimplentes as operações com atraso superior a 90 dias, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas.