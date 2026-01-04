Menu
INUSITADO

Homem anda de jet ski em rua alagada e vídeo viraliza; confira

Na gravação, o homem alfineta o prefeito da cidade

Gustavo Nascimento

Gustavo Nascimento

04/01/2026 - 11:29 h
Homem anda de jet ski em rua alagada na cidade de Planaltina (GO)
Um morador da cidade de Planaltina (GO), identificado como Gustavo Moreira, compartilhou um vídeo em suas redes sociais na última quinta-feira, 1º, em que pilota um jet ski em uma rua alagada do Setor 01 Norte.

Durante a gravação, ele alfineta o prefeito da cidade, Delegado Cristiomário (PP), eleito em 2024. “O rolê, hoje, é na rua. Obrigado, meu prefeito!”, diz o homem no vídeo.

Leia Também:

Jornalista registra B.O após IA do X criar uma foto dela de biquíni
Jovem decapita homem e leva cabeça ao aniversário da irmã; entenda
Quem ganhou? Veja o que se sabe sobre os vencedores da Mega da Virada

No vídeo, Gustavo Moreira faz manobras com a moto aquática no local, que estava completamente alagado no momento em que foi feito o registro. A publicação viralizou nas redes sociais e ganhou mais de 30 mil curtidas.

Nos comentários, algumas pessoas reagiram de forma bem-humorada, enquanto outras aproveitaram a oportunidade para criticar a gestão municipal. “Prefeito bom é o que traz a lagoa para a cidade”, afirmou um internauta.

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gustavo Moreira (@gustavo.moreira3)

x