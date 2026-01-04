Homem anda de jet ski em rua alagada e vídeo viraliza; confira

Homem anda de jet ski em rua alagada na cidade de Planaltina (GO) - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um morador da cidade de Planaltina (GO), identificado como Gustavo Moreira, compartilhou um vídeo em suas redes sociais na última quinta-feira, 1º, em que pilota um jet ski em uma rua alagada do Setor 01 Norte.

Durante a gravação, ele alfineta o prefeito da cidade, Delegado Cristiomário (PP), eleito em 2024. “O rolê, hoje, é na rua. Obrigado, meu prefeito!”, diz o homem no vídeo.

No vídeo, Gustavo Moreira faz manobras com a moto aquática no local, que estava completamente alagado no momento em que foi feito o registro. A publicação viralizou nas redes sociais e ganhou mais de 30 mil curtidas.

Nos comentários, algumas pessoas reagiram de forma bem-humorada, enquanto outras aproveitaram a oportunidade para criticar a gestão municipal. “Prefeito bom é o que traz a lagoa para a cidade”, afirmou um internauta.

Confira a publicação