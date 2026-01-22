Homem casado é flagrado em ato sexual com mulher em situação de rua

Equipe da Prefeitura de Brusque flagrou a situação entre o homem casado e a mulher em situação de rua - Foto: Reprodução

André Vechi (PL), o prefeito da cidade de Brusque (SC), compartilhou um vídeo em suas redes sociais, na quarta-feira, 21, em que relata ter pego no flagra um casal que mantinha relações sexuais em terreno público. Segundo o prefeito, o homem era casado e tinha relações extraconjugais com a mulher, que vivia em situação de rua.

"Eu tô aqui na área 41, aqui na frente da Beira Rio, e nós encontramos um casal que tava dando, segundo eles, ‘uma namoradinha’ aqui atrás dos tubos. A mulher moradora de rua e o homem morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família. É um absurdo", declarou André Vechi.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Inevitavelmente, a mulher dele vai saber onde ele estava e o que ele estava fazendo. Não vou expor aqui também o nome da pessoa, mas é uma falta de vergonha na cara. Primeiro, trair a confiança da família; e, segundo, estar aqui, numa área pública, com uma moradora de rua que precisa de ajuda", acrescentou.

Confira o vídeo

O episódio aconteceu durante uma operação do programa municipal “Brusque, quem ama cuida”, que tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua.

O Código Penal do Brasil enquadra a prática de relação sexual ou atos de cunho sexual em locais públicos ou expostos à circulação de pessoas como crime no artigo 233, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano ou aplicação de multa.