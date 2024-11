Homem é preso após ferir ex-mulher grávida e filha com faca

O crime foi registrado como tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação / Google Street View

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na segunda-feira, 21, após invadir o condomínio onde a ex-mulher, grávida, vivia com a família, e esfaqueá-la, além de ferir a filha de apenas 1 ano e a ex-sogra. O ataque ocorreu no bairro Vila Santa Cruz, em Franca, interior de São Paulo.

De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Franca, a filha do casal sofreu um corte na perna e já recebeu alta, assim como a avó. A ex-mulher do agressor permanece internada, mas ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde ou o do bebê.

Leia também:

>> Homem é preso suspeito de estuprar, agredir e roubar amigo da namorada

>> Mulher se nega a fazer exame de HIV e é morta a pedradas

>> Polícia apreende fuzis e arma de derrubar drones com traficantes do CV

O suspeito, que havia sido liberado da prisão apenas uma semana antes, após ser detido por ameaça contra a mesma ex-companheira, foi contido por moradores do condomínio e preso pela polícia. Ele foi liberado anteriormente após uma audiência de custódia, em Ribeirão Preto, onde reside. O crime foi registrado como tentativa de feminicídio, e as autoridades seguem investigando o caso.