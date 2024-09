Homem é preso em flagrante após tentativa de feminicídio contra esposa

Vítima contou com o apoio do filho para conter sangramento - Foto: Reprodução | PMDF

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, nesta quarta-feira, 9, por tentativa de feminicídio em Samambaia, no Distrito Federal. Ele desferiu golpes e faca na barriga da companheira após uma discussão. O autor do crime estava estava embriagado no momento da prisão.

Antes de ser socorrida, a mulher teve a ajuda do filho, de 8 anos, que apertava o ferimento, evitando um sangramento maior. Aos policiais, testemunhas contaram que o autor do crime seria o esposo da vítima.

A faca utilizada pelo autor foi localizada no local em cima de uma banco de plástico.