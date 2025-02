Homem é preso pela Polícia Federal por estuprar o próprio filho

O preso foi encaminhado ao sistema prisional - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Um condenado pela Justiça Estadual por estupro de vulnerável contra o próprio filho foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 7. Os policiais federais localizaram o foragido na capital gaúcha, após investigação das equipes da PF de Porto Alegre e Chuí (RS).

De acordo com informações do Metrópoles, o homem, de 34 anos, cometeu o crime em 2015. Ele era procurado desde meados do ano passado.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.