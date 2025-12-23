Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Homem esfaqueia pai idoso e acaba amarrado em poste por vizinhos

Estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/12/2025 - 16:13 h
Faca apreendida pela polícia
Faca apreendida pela polícia -

Um homem foi preso em flagrante após atacar o próprio pai, um idoso de 82 anos, com golpes de peixeira dentro da residência da família, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Mesmo gravemente ferido em várias partes do corpo, o idoso conseguiu fugir do imóvel e pedir socorro aos vizinhos. Ele foi levado às pressas para a UPA de Sotave e, devido à gravidade, transferido para o Hospital Dom Helder Câmara, onde passou por cirurgias.

O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Após o crime, André Antonio da Silva, de 32 anos, tentou fugir, mas foi contido por populares. Revoltados com a agressão, moradores da localidade amarraram o suspeito a um poste para evitar a fuga até a chegada das autoridades.

Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) efetuaram a prisão e conduziram o homem ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na delegacia, familiares relataram que André possui histórico de problemas psiquiátricos e não estaria seguindo o tratamento medicamentoso. Além disso, há suspeitas de que o ataque tenha ocorrido durante um surto potencializado pelo uso de entorpecentes.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio. As investigações continuam sob a responsabilidade do DHPP para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

Tags:

HOMICÍDIO pai Recife

x