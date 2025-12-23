Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Fenômeno astronômico mudará o dia milhares de brasileiros; saiba como

Enquanto o Hemisfério Sul recebe mais horas de luz, o Norte vive o início do inverno e a noite mais extensa

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/12/2025 - 15:33 h
Solstício de verão é celebrado ao redor do mundo
O verão começou oficialmente no Brasil neste domingo, 21 com a chegada do solstício de verão, fenômeno astronômico que transforma a data no dia mais longo e na noite mais curta do ano em todo o país.

O evento ocorre quando o Hemisfério Sul atinge sua inclinação máxima em direção ao Sol, cerca de 23,5 graus, o que faz com que a luz solar chegue de forma mais direta e por um período maior ao longo do dia.

Por que o solstício acontece

A explicação está na inclinação do eixo da Terra. Conforme o planeta gira ao redor do Sol, cada hemisfério passa a receber diferentes quantidades de luz ao longo do ano. É esse movimento que dá origem às estações.

Quando o Hemisfério Sul está inclinado em direção ao Sol, ocorre o solstício de verão nessa parte do planeta. Ao mesmo tempo, o Hemisfério Norte vive o solstício de inverno, com menos horas de luz e o dia mais curto do ano. Essa dinâmica se inverte no mês de junho.

Diferença entre solstícios e equinócios

Além dos solstícios, o calendário astronômico também é marcado pelos equinócios, que acontecem na primavera e no outono. Nessas datas, a luz solar incide de forma semelhante nos dois hemisférios, fazendo com que dia e noite tenham durações muito próximas.

Já no solstício de verão, o Sol atinge seu ponto mais alto no céu ao meio-dia, posicionando-se diretamente sobre o Trópico de Capricórnio.

Fenômeno ocorre ao mesmo tempo em todo o planeta

Apesar das diferenças de fuso horário, o solstício acontece simultaneamente em todo o mundo. No Brasil, o fenômeno ocorre ao meio-dia, no horário de Brasília, marcando oficialmente a transição das estações.

O termo “solstício” tem origem no latim, da junção de sol (Sol) e sistere (parar). O nome faz referência à impressão de que o movimento aparente do Sol no céu desacelera ou “pausa” antes de começar a se deslocar novamente em direção ao norte.

Celebrações da luz ao redor do mundo

Ao longo da história, o solstício ganhou significados culturais em diferentes regiões do planeta. Enquanto no Brasil a data marca o início do verão, no Hemisfério Norte ela simboliza o começo do inverno e o retorno gradual da luz solar.

Em países europeus como a Suécia, o solstício de verão, celebrado em junho, é marcado por danças tradicionais e coroas de flores. Nos Estados Unidos, algumas tribos indígenas realizam a Dança do Sol, enquanto no Alasca acontece o tradicional Jogo do Sol da Meia-Noite, uma partida de beisebol disputada sem iluminação artificial.

Monumentos antigos, como Stonehenge, na Inglaterra, foram construídos com alinhamentos específicos para marcar a passagem do solstício, evidenciando a importância do fenômeno para diferentes civilizações ao longo da história.

Ver todas

