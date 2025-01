Homem morre afogado em lago no Vale do Amanhecer

Os bombeiros não souberam informar as causas do afogamento - Foto: CBMDF/Divulgação

Um homem de 40 anos morreu afogado nesta quarta-feira, 1º, no Lago Estrela Cadente, no setor habitacional Vale do Amanhecer (DF), uma religião espiritualista cristã. Ele foi encontrado a cerca de 50 metros da margem e a 3 metros de profundidade, após mais de 15 minutos submerso na água.

O acidente aconteceu por volta de meio dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem apresentava cianose – quando a pele está azulada pela falta de oxigênio. Ele passou por um processo de reanimação durante 40 minutos, mas não resistiu.

Os bombeiros não souberam informar as causas do afogamento. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).