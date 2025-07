Homem introduz coco no próprio ânus e passa por cirurgia

Cirurgia foi feita no Hospital São Lucas, no Mato Grosso - Foto: Reprodução | Freepik

Um homem de 50 anos chamou atenção após dar entrada em um posto de saúde na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, há cerca de três semanas por ter introduzido um coco verde no ânus.

De acordo com o portal Terra Digital MT, a equipe médica no posto de saúde não conseguiu resolver a situação e encaminhou o homem para o Hospital São Lucas. Ao chegar na próxima unidade de saúde o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico para a remoção da fruta. Segundo pessoas próximas do paciente, o coco tinha aproximadamente o tamanho de uma mão.

Um outro caso parecido aconteceu no Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, também no Mato Grosso. No local, um homem chegou a fugir da unidade de saúde poucas horas após passar por uma cirurgia para a remoção de um objeto estranho introduzido no reto.

Especialistas reforçam o perigo da inserção de objetos sem as devidas características no ânus, já que podem causar perfuração intestinal, hemorragias internas, infecções graves e até extrema dificuldade de remoção.