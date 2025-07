'Jovem senhora': idosa de 81 anos encanta internet com saltos ousados

A vovó diverte seus seguidores ao batizar cada um de seus pulos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Sucesso na internet pelo seu jeito jovem de ser, dona Maria Sampaio, de 81 anos, mostra em suas redes sociais a sua habilidade com saltos. Isso mesmo, a idosa, carinhosamente chamada de Vovó Sampaio, faz os seus malabarismos no Rio Ituquara, que passa embaixo de sua casa no Pará.

Com vídeos que viralizaram nas redes sociais, a idosa ganhou o apelido de Sereia de Marajó e ainda brinca com as recomendações médicas de repouso.

Moradora do município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará, a vovó diverte seus seguidores ao batizar cada um de seus pulos e ensinar como realizá-los.

Em seus vídeos, Vovó Sampaio mostra até estilos de saltos como "Parafuso","Pulo Prego" e “Bolotinha". Com pose, charme e até piadinhas, a idosa virou sensação, arrancando elogios e risadas dos internautas.

Nas redes sociais, os comentários são de admiração e bom humor: "Agora eu sei por que o INSS não quer mais aposentar ninguém!" , brincou uma seguidora. "Deus abençoe a senhora, seus pulos não são para qualquer um!" , destacou outra. "Por mais pessoas com essa saúde e disposição!", torceram fãs.