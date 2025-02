Homem recebe aposentadoria do INSS há mais de 46 anos

MAIS VELHO DO MUNDO

João recebe uma aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde 1978 - Foto: Reprodução

O brasileiro João Marinho Neto, de 112 anos, considerado o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, recebe uma aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) há 46 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto, nesta quarta-feira, 23.

O portal LongeviQuest, responsável por manter registro das pessoas mais velhas do mundo, apontou que o brasileiro completou 112 anos no dia 5 de outubro de 2024, pouco antes de se tornar o homem mais velho vivo. Além disso, João é o último homem vivo a ter nascido em 1912.

Atualmente João Neto vive em um asilo, na cidade de Apuiarés, no Ceará, a cerca de 250 km de Fortaleza. Segundo os dados do INSS, o aposentado recebe a aposentadoria de empregador rural desde 1978, quando tinha 66 anos. Ele tem 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.

Recebeu em seis moedas

Nesse período, João recebeu aposentadoria em 6 moedas: Cruzeiro, vigente entre 1970 e 1986, Cruzado, vigente entre 1986 e 1989, Cruzado Novo, vigente entre 1989 e 1990, Uma nova versão do Cruzeiro, vigente entre 1990 e 1993, Cruzeiro Real, vigente entre 1993 e 1994 e Real, vigente desde 1994.