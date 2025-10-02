Menu
BRASIL
MILAGRE

Homem sobrevive após ter carro atingido por caminhão: "Não acreditei"

Jaime sofreu apenas ferimentos leves no rosto e na mão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/10/2025 - 22:10 h
O lado do motorista do veículo foi esmagado, mas ele conseguiu sair pela porta do passageiro
O lado do motorista do veículo foi esmagado, mas ele conseguiu sair pela porta do passageiro

Um homem sobreviveu após ter seu carro atingido por um caminhão que tombou debaixo de um viaduto da Rodovia Anhanguera (SP-300), em Sumaré (SP) na tarde desta quinta-feira, 2.

“Não acreditei que eu estava lá dentro. Não sei como me esquivei para um lado que não foi atingido de cheio. Graças a Deus”, contou o aposentado Jaime Oliveira dos Santos, ao falar do susto que viveu no momento do acidente.

Jaime sofreu apenas ferimentos leves no rosto e na mão. O lado do motorista do veículo foi esmagado, mas ele conseguiu sair pela porta do passageiro.

O aposentado informou que saía de Paulínia com destino a Hortolândia quando o caminhão tombou. “Ele me pegou um pouco, mas não me machucou. Isso é o que importa. Material a gente supera depois”, disse.

Posicionamento

Em nota, a empresa Forty, proprietária do caminhão, informou que o veículo havia saído do ecoponto de Iracemápolis e seguia para um aterro em Paulínia. Segundo a companhia, a manutenção do caminhão estava em dia, e o motorista e o ajudante sofreram apenas ferimentos leves.

