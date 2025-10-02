MILAGRE
Homem sobrevive após ter carro atingido por caminhão: "Não acreditei"
Jaime sofreu apenas ferimentos leves no rosto e na mão
Por Leilane Teixeira
Um homem sobreviveu após ter seu carro atingido por um caminhão que tombou debaixo de um viaduto da Rodovia Anhanguera (SP-300), em Sumaré (SP) na tarde desta quinta-feira, 2.
“Não acreditei que eu estava lá dentro. Não sei como me esquivei para um lado que não foi atingido de cheio. Graças a Deus”, contou o aposentado Jaime Oliveira dos Santos, ao falar do susto que viveu no momento do acidente.
Jaime sofreu apenas ferimentos leves no rosto e na mão. O lado do motorista do veículo foi esmagado, mas ele conseguiu sair pela porta do passageiro.
O aposentado informou que saía de Paulínia com destino a Hortolândia quando o caminhão tombou. “Ele me pegou um pouco, mas não me machucou. Isso é o que importa. Material a gente supera depois”, disse.
Posicionamento
Em nota, a empresa Forty, proprietária do caminhão, informou que o veículo havia saído do ecoponto de Iracemápolis e seguia para um aterro em Paulínia. Segundo a companhia, a manutenção do caminhão estava em dia, e o motorista e o ajudante sofreram apenas ferimentos leves.
