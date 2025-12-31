Menu
PRISÃO

Homem vandaliza aeroporto após perder voo por beber em sala vip

Prejuízo é avaliado em R$ 3 mil

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 13:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem vandaliza aeroporto após perder voo por beber em sala vip
-

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira, 30, após depredar a área de embarque do Aeroporto Internacional do Recife. Segundo a Polícia Federal, ele se exaltou após perder voo porque estava tomando bebida alcoólica em uma sala vip.

O passageiro danificou divisores de fluxo de usuários da Aena, empresa concessionária responsável pela administração do terminal. O prejuízo é calculado em R$ 3 mil.

Após quebrar objetos do local, o homem foi contido pelos agentes da PF, que chegaram a borrifar spray de pimenta nos olhos do agressor. Ele trabalha como vendedor autônomo e seguia para Florianópolis, onde mora.

A prisão

A PF foi ao local após ser acionada para conter o tumulto. Mesmo após a voz de prisão, o suspeito resistiu, e foi preciso que mais de uma pessoa atuasse para imobilizá-lo.

Um grupo de cinco homens, incluindo três policiais federais, conseguiu colocar o agressor no chão e algemá-lo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão do aeroporto, onde foi autuado por dano qualificado e desobediência, podendo pegar seis meses a três anos de detenção.

Além disso, foi fixada uma fiança no valor de R$ 15 mil reais, que não foi paga. Assim, o preso foi encaminhado para audiência de custódia.

