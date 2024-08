Homens encapuzados e armados invadem e roubam padaria; vídeo

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens encapuzados e armados invadiram e roubaram uma padaria no Guará, Distrito Federal, na noite de sábado. O crime foi flagrado pela rede de câmeras de segurança do estabelecimento; assista abaixo.

As imagens mostram um carro parando em frente à entrada da padaria, quando os dois homens armados saem do veículo e invadem o estabelecimento. Eles ficam menos de 50 segundos no estabelecimento, período no qual ameaçam o atendente e roubam produtos e dinheiro do caixa. Em seguida a dupla corre de volta para o carro, aonde já havia o menos outro comparsa esperando para dar fuga.

Segundo informações do site Metrópoles, a Polícia Militar informou que agentes do Grupo Tático Operacional 35 (GTOP 35) recuperaram o veículo utilizado no assalto na manhã deste domingo, 11, no entanto os assaltantes ainda não foram presos.