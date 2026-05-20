Hospital terá que pagar R$ 1 milhão após DNA revelar troca de bebês

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O Tribunal de Justiça de Goiás condenou o Hospital São Sebastião de Inhumas a pagar R$ 1 milhão em indenizações após a troca de dois bebês na maternidade da unidade de saúde.

O caso aconteceu em outubro de 2021, na cidade de Inhumas, mas a verdade só veio à tona anos depois, após exames de DNA revelarem que os meninos estavam vivendo com as famílias biológicas erradas.

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A decisão judicial foi divulgada nesta segunda-feira, 18, e classificou o episódio como uma grave falha na prestação do serviço hospitalar.

Cada pai receberá R$ 250 mil

Segundo a sentença, o valor total da indenização será dividido entre os quatro pais envolvidos no caso.

Cada um receberá R$ 250 mil por danos morais.

Além disso, a Justiça determinou que o hospital também faça o ressarcimento de R$ 880 gastos pelas famílias com os exames de DNA responsáveis por comprovar a troca dos bebês.

A decisão ainda é de primeira instância e pode ser alvo de recurso.

Teste de DNA revelou erro após anos



A troca só foi descoberta cerca de três anos depois do nascimento das crianças.

A suspeita começou quando Cláudio Alves decidiu realizar um teste de DNA para confirmar a paternidade do menino que criava ao lado da companheira, Yasmin Kessia da Silva.

O resultado apontou incompatibilidade genética.

Após o laudo, Yasmin também realizou o exame e descobriu que a criança também não era sua filha biológica.

“Se ele não fosse filho do Cláudio, também não era meu”, afirmou ela na época.

Famílias descobriram troca na maternidade

Depois dos exames, o casal iniciou buscas para entender o que havia acontecido.

Durante a investigação, eles encontraram Isamara Cristina Mendanha e Guilherme Luiz de Souza, que tiveram um bebê na mesma maternidade e no mesmo dia.

Um novo teste de DNA confirmou que os dois meninos haviam sido trocados logo após o nascimento.

Justiça organizou transição gradual das crianças

Antes mesmo da condenação financeira, a Justiça já havia iniciado o processo de reorganização familiar.

Em outubro de 2025, o TJGO determinou que as crianças fossem entregues gradualmente às respectivas famílias biológicas.

O processo aconteceu de forma planejada para reduzir impactos emocionais nos meninos, criando uma rotina de convivência entre os quatro pais e as duas crianças.

Certidões também foram alteradas

Além da mudança de guarda, os registros civis das crianças passaram por atualização.

As novas certidões de nascimento passaram a incluir oficialmente os nomes dos dois pais e das duas mães na árvore genealógica dos meninos.