IA: confira 3 comandos para se destacar em processos seletivos

O relatório revela que a familiaridade com IA agora é fundamental para os profissionais. - Foto: Freepik

Até 2030, 70% das habilidades exigidas nos empregos sofrerão mudanças, com a inteligência artificial (IA) desempenhando um papel essencial nessa transformação, segundo um relatório do LinkedIn. O relatório "Skills on the Rise" revela que a familiaridade com IA agora é fundamental para os profissionais.

A pesquisa indica que, além de desenvolver competências técnicas em IA, os candidatos precisam se adaptar às mudanças do mercado e entender como aplicar a tecnologia em suas funções cotidianas.

Profissionais que desejam avançar em suas carreiras ou se preparar para transições devem começar a integrar a IA ao seu trabalho, utilizando ferramentas como o ChatGPT para explorar como ela pode ser aplicada em suas áreas de atuação.

1. Como usar IA no seu trabalho

Você pode usar a própria IA para entender o impacto da tecnologia na sua profissão. Aproveite o poder das ferramentas de IA para descobrir como profissionais da sua área ou com o cargo para o qual você está se candidatando já estão usando IA. Assim, você pode traçar um plano para atualizar suas competências.

Exemplo de prompt:

“Estou me candidatando para vagas de [nome do cargo] na área de [nome da indústria/setor]. Quero ser mais competitivo ao me apresentar em entrevistas e sei que a alfabetização em IA é a habilidade número um que os recrutadores vão buscar em 2025. Você pode me dar uma visão geral de como [cargo]s na área de [setor] podem integrar IA ao seu trabalho?”

2. Passo a passo para dominar suas habilidades em IA

Você também pode usar IA para criar um plano de aprendizado personalizado para suas necessidades. Ferramentas como o Gemini ou o ChatGPT podem ajudá-lo a montar um "currículo sob medida" para aprender as habilidades mais relevantes para sua área e conseguir se destacar em processos seletivos.

Exemplo de prompt:

“Com base nessas habilidades, crie um plano de aprendizado de sete dias para a competência mais estratégica que devo desenvolver primeiro.”

Após concluir o plano para a primeira habilidade, siga para a próxima mais importante, até ter um plano completo adaptado ao seu cargo ideal.

3. Como destacar as novas habilidades

Depois que você tiver seu plano de aprendizado, comece a estudar e aplicar as novas habilidades no dia a dia. Não se esqueça de criar uma narrativa que apresente essa fase da sua trajetória profissional.

Exemplo de prompt:

“Assumindo que eu domine essas habilidades, me apresente uma forma de falar sobre elas em entrevistas e na minha carta de apresentação, para mostrar que sou um candidato estratégico, com visão de futuro, adaptável e atento ao cenário atual.”