Idosa de 86 anos é estuprada por 3 horas; homem dizia ser o capeta

Uma idosa, de 86 anos, foi estuprada, nesta semana, dentro da própria casa. O caso ocorreu em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O suspeito fugiu após o crime.

Segundo informações do G1, o homem desconhecido entrou na casa depois que chamou pela vítima no portão e pediu um copo com água. O criminoso ainda pediu para que ela guardasse uma mochila, enquanto ele fosse até a rodoviária.

A idosa contou à polícia que se negou a ficar com o objeto por não conhecê-lo. O homem insistiu dizendo que ela o conhecia, mas estava com problemas de visão e não o reconheceu. A mulher então guardou a mochila do suspeito.

Na madrugada do dia seguinte, na quinta-feira, 22, o homem retornou à casa da vítima e chamou a idosa, que reclamou do horário.

Ele declarou que voltou para pegar a mochila e pulou uma janela, que fica para a rua. Ele a levou para o quarto, onde houve o estupro.

A vítima relatou para a polícia que começou a rezar, mas que o criminoso disse que não adiantaria, porque “ele era o capeta”. A senhora também declarou que foi abusada sexualmente por cerca de três horas e ainda foi assaltada.