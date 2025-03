Idoso é baleado ao entrar por engano em área dominada pelo TCP

Caso foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina), que seguirá com as investigações - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um idoso de 62 anos, natural de São Paulo, acabou baleado após entrar por engano em uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro: o Complexo de Israel, localizado na Zona Norte da capital fluminense. A região é considerada o quartel-general do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, uma das principais lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A vítima partiu de São José dos Campos com destino a Niterói, na Região Metropolitana, utilizando a Rodovia Presidente Dutra. Durante o trajeto, o GPS recalculou a rota e o direcionou para uma saída em Cordovil, levando-o inadvertidamente para dentro da comunidade. Assim que entrou no local, criminosos a bordo de um carro branco iniciaram uma perseguição e dispararam contra o veículo utilizando fuzis.

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do carro e caiu em um buraco. Nesse momento, foi abordado pelos criminosos, que o agrediram com tapas no rosto e rasgaram sua camisa. Em seguida, os agressores fugiram, deixando-o ferido. Populares que presenciaram a cena prestaram socorro e ajudaram a rebocar o carro para fora da comunidade.

O homem foi atingido de raspão no pé esquerdo e recebeu atendimento em um hospital particular de Niterói. Apesar do susto, seu estado de saúde é estável.

A ocorrência foi inicialmente registrada na 77ª DP (Icaraí), onde a vítima prestou depoimento. Posteriormente, o caso foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina), que seguirá com as investigações para identificar os envolvidos no ataque.