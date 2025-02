Conheça o “Bonde do Rei Leão”: grupo do TCP escondia arsenal em parede falsa

O grupo faz parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um esconderijo de traficantes no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, foi descoberto pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). No local, os agentes encontraram uma parede falsa que ocultava um arsenal composto por cinco fuzis, granadas e equipamentos táticos militares.

As armas estavam marcadas com a inscrição “Tropa do Rei Leão”, uma referência a um dos chefes do tráfico na região. O grupo faz parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que está em confronto com o Comando Vermelho (CV) pelo domínio da área.

A apreensão ocorre em meio a um cenário de intensificação dos conflitos entre as facções, com disputas violentas pelo controle do tráfico. A Polícia Militar segue realizando operações na região para desarticular a atuação criminosa e reduzir a influência dos traficantes.