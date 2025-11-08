Menu
BRASIL
ACIDENTE

Idoso é prensado em parede por ônibus desgovernado

O rapaz foi socorrido por pessoas que estavam no local do acidente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 8:18 h
O idoso ficou preso na parede
O idoso ficou preso na parede

Um idoso, de 64 anos, foi prensado por um ônibus desgovernado nesta sexta-feira, 7. O fato aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata, em Minas Gerais, enquanto o rapaz esperava transporte coletivo em uma calçada.

Em um registro, feito por uma câmera de segurança do local, é possível ver o momento do acidente, onde a vítima tenta escapar do veículo, mas é jogada na parede. Pessoas que estavam no local prestaram socorro e empurraram o ônibus para salvar o homem.

Apesar do susto, a vítima não ficou ferida e foi levada ao hospital após apresentar dores no peito. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), o condutor do veículo também recebeu atendimento médico.

O órgão ainda explicou que o acidente foi causado por uma falha mecânica no sistema de direção do ônibus. O pino da manga quebrou e travou as rodas dianteiras, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo.

acidente MInas Gerais ônibus

