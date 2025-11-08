Idoso é prensado em parede por ônibus desgovernado

O idoso ficou preso na parede - Foto: Reprodução | X

Um idoso, de 64 anos, foi prensado por um ônibus desgovernado nesta sexta-feira, 7. O fato aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata, em Minas Gerais, enquanto o rapaz esperava transporte coletivo em uma calçada.

Em um registro, feito por uma câmera de segurança do local, é possível ver o momento do acidente, onde a vítima tenta escapar do veículo, mas é jogada na parede. Pessoas que estavam no local prestaram socorro e empurraram o ônibus para salvar o homem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Homem é prensado por ônibus após falha mecânica em Ponte Nova pic.twitter.com/NLqZfRqWMV — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) November 7, 2025

Apesar do susto, a vítima não ficou ferida e foi levada ao hospital após apresentar dores no peito. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), o condutor do veículo também recebeu atendimento médico.

O órgão ainda explicou que o acidente foi causado por uma falha mecânica no sistema de direção do ônibus. O pino da manga quebrou e travou as rodas dianteiras, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo.