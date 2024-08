Idoso é preso por abusar sexualmente de menor com deficiência mental

Idoso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cuité - Foto: Divulgação | Secom-PB

Um idoso de 67 anos foi preso, nesta quarta-feira, 21, no Sítio Serrote, zona rural de Sossego, agreste paraibano, por suspeita de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos com deficiência mental.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima é portadora de deficiência intelectual e possui limitações para se comunicar no ambiente social. Durante o depoimento, o irmão da vítima disse que o suspeito chegou ao local por volta das 9h e chamou o garoto para ir até uma cocheira. Lá, tirou a roupa do menor e cometeu os abusos. Apesar de ter testemunhado o crime, o irmão disse que ficou sem reação.

O adolescente disse que tentou correr, mas o autor do crime o impediu. O exame sexológico realizado na vítima confirmou o abuso. Após audiência de custódia, o idoso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cuité para cumprir a prisão preventiva.