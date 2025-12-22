Ieda Maria Vargas, primeira Miss Universo do Brasil, morre aos 80 anos

Ieda Maria Vargas foi eleita Miss Universo em 1963 - Foto: Arquivo pessoal

A ex-modelo Ieda Maria Vargas morreu nesta segunda-feira, 22, em Gramado (RS), aos 80 anos, segundo informação confirmada pela família. A causa do falecimento, no entanto, ainda não foi divulgada.

Nascida no Rio Grande do Sul em 31 de dezembro de 1944, Ieda ganhou notoriedade em 1963, com apenas 18 anos, quando se tornou a primeira brasileira a vencer o Miss Universo, concurso de beleza de maior reconhecimento internacional, realizado em Miami Beach naquele ano. Também em 1963, ela conquistou o Miss Brasil.

Em entrevista ao portal Terra, concedida em 2018, ela comentou a diferença dos concursos de beleza de antigamente em relação aos atuais. “Naquela época, os valores eram diferentes, nós não tínhamos uma beleza construída. Quando as mulheres daquela época se despiam, ali estava a sua essência verdadeira”, destacou Ieda.

Na mesma entrevista, ela falou sobre o envelhecimento como uma “honra”, criticando os padrões de beleza que obrigam mulheres a realizarem procedimentos estéticos:

“Hoje, parece que temos um padrão a ser seguido. Tanto que vejo muitas misses fazendo dezenas de plásticas para se adequar aos padrões do concurso [...] Qual dos rostos é completamente natural? Vejo telas pintadas, corpos que passaram por photoshop. A beleza da mulher é algo que ela deve carregar na sua essência, não buscar em uma sala de um cirurgião”, reflete.

Vida pessoal

Aos 55 anos, ela sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que comprometeu a memória e a fala, mas conseguiu se recuperar ao longo dos anos.

Em 2009, após a morte do seu marido José Carlos Athanásio, com quem ela se casou em 1968 e teve dois filhos, ela se mudou para Gramado, onde viveu até hoje.