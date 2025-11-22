Menu
MUNDO
MUNDO

Jamaicana segue na UTI após grave queda do palco do Miss Universo

Gabrielle Henry, 28, caiu durante etapa preliminar do concurso

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 20:32 h
Gabrielle Henry, de 28 anos
Gabrielle Henry, de 28 anos -

A modelo jamaicana Gabrielle Henry, 28 anos, permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Paolo Rangsit, na Tailândia, após sofrer uma queda durante a etapa preliminar do Miss Universo, realizada na última terça-feira, 18.

O incidente aconteceu durante a apresentação de Gabrielle na passarela. A candidata acabou perdendo o equilíbrio e sofreu uma queda forte. Ela recebeu atendimento imediato dos paramédicos e foi levada de ambulância para o hospital, onde segue internada.

Em comunicado divulgado pela Organização Miss Universo Jamaica por meio do Instagram nesta sexta-feira, 21, foi informado que a irmã da modelo, Phylicia Henry-Samuels - que é médica -, viajou para a Tailândia com a mãe para acompanhar o estado de saúde de Gabrielle.

De acordo com Phylicia, "Gabby não está tão bem quanto esperávamos, mas o hospital continua a tratá-la adequadamente". A gravidade do quadro levou a equipe médica a determinar que a modelo permaneça na UTI por pelo menos sete dias, com monitoramento contínuo e cuidados especializados.

A organização jamaicana fez um apelo público para incluírem Gabrielle em suas orações. Também solicitou que evitem comentários negativos, especulações ou a divulgação de informações imprecisas, que agravem o sofrimento da família.

"Nosso foco principal continua sendo a recuperação de Gabrielle e o bem-estar de seus entes queridos. Solicitamos gentilmente compaixão, sensibilidade e privacidade enquanto a família atravessa este período desafiador", finaliza a nota.

x