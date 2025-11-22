Menu
MUNDO

Câmera do papa Francisco é leiloada por R$ 40,4 milhões

Valor que será doado à organização de caridade do falecido pontífice

AFP

Por AFP

22/11/2025 - 18:58 h
Papa Francisco
Papa Francisco -

Uma câmera fotográfica Leica que pertenceu ao papa Francisco foi vendida neste sábado, 22, em um leilão em Viena por 7,5 milhões de dólares (40,4 milhões de reais), valor que será doado à organização de caridade do falecido pontífice.

O modelo mecânico “M-A” havia sido colocado em leilão com uma estimativa entre 70.000 e 80.650 dólares (377 mil e 435 mil reais), informou a Leica em comunicado. A câmera foi oferecida ao papa pela famosa marca de Wetzlar (oeste da Alemanha) em 2024.

O corpo e a objetiva levam o número de série 5000000, já que a Leica atribui números redondos a "modelos especiais entregues a personalidades excepcionais", explicou Alexander Sedlak, responsável por leilões na Leica.

Leia Também:

Homens armados sequestram mais de 300 alunos em escola católica
Trump e Lula discutem relações comerciais em conversa recente
Cidade autoriza moradores a matar meio milhão de corujas

Após receber a câmera, o papa decidiu leiloá-la com fins de caridade. A venda foi adiada devido ao seu falecimento, em abril.

Sedlak descreveu o leilão como um dos mais emocionantes da história da marca. A identidade do comprador não foi revelada.

