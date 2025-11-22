Homens armados sequestram mais de 300 alunos em escola católica

- Foto: BULUS DAUWA YOHANNA / CHRISTIAN ASSOCIATION OF NIGERIA (CAN) / AFP

Homens armados sequestraram mais de 300 estudantes e professores em um dos maiores sequestros em massa na Nigéria, A escola católica particular fica no estado de Níger, no centro-norte do país.

Este é o segundo sequestro nesta semana em uma escola da Nigéria, ameaçada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma intervenção militar devido a uma suposta campanha de violência jihadista contra cristãos.

A incursão ocorreu na manhã de sexta-feira na escola St. Mary’s, no estado de Níger (centro). Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês), os agressores armados levaram "303 estudantes e 12 professores". Este número representa quase metade dos 629 alunos matriculados na instituição.

Na segunda-feira, um grupo de homens armados havia sequestrado 25 alunas de uma escola de ensino médio no estado vizinho de Kebbi (noroeste).

O governo nigeriano não comentou o número de sequestrados na sexta-feira. Segundo o governador do estado de Níger, Umar Bago, o Departamento de Inteligência e a polícia estão "fazendo o levantamento" e o balanço será divulgado neste sábado.

Autoridades locais dos estados de Níger, Katsina e Plateau ordenaram o fechamento de todas as escolas como medida de precaução. O Ministério da Educação também determinou o fechamento de 47 internatos de ensino médio em todo o país.

O presidente Bola Tinubu cancelou seus compromissos internacionais, incluindo sua participação na cúpula do G20 na África do Sul, para gerenciar a crise.

Na sexta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, instou Abuja a "tomar medidas urgentes e sustentadas para deter a violência contra os cristãos", durante conversas com o conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria, Nuhu Ribadu, indicou o Pentágono em um comunicado.