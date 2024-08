Incêndio é controlado em local onde avião caiu em Vinhedo, diz PM

Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Militar informou ter controlado o incêndio no local onde caiu um avião da empresa Voepass. A aeronave, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo (SP), no interior de São Paulo.

A prefeitura de Valinhos (SP) informou, em nota, que nenhuma das 62 pessoas que estavam a bordo sobreviveu ao acidente.

(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)



De acordo com a polícia, em entrevista à imprensa no local, os próximos passos são a liberação da área para o início da perícia e da localização dos corpos. O Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade próxima a Vinhedo, está sendo preparado para receber e identificar as vítimas. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) vai auxiliar na identificação dos corpos.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Em vídeos postados nas redes sociais, nota-se que o avião perde sustentação e vai caindo em círculo, até se chocar no chão.

A aeronave turbohélice ATR 72 havia partido de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos (SP), mas caiu por volta das 13h30, pouco antes de chegar ao destino final. A Voepass, antiga Passaredo, disponibilizou um telefone (0800 9419712) para prestar informações.

FAB

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave.

Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) farão a Ação Inicial da Ocorrência.

Gabinete de crise

Por decisão do governo de São Paulo, um gabinete de crise foi criado em Vinhedo para dar suporte às equipes mobilizadas na ocorrência do acidente.

Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, às 13h30, nesta sexta-feira (9). Corporação vai compor o gabinete de crise, do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.

Anac

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e informou que está monitorando a prestação do atendimento da empresa às vítimas e familiares, bem como adotando as providências necessárias para averiguar a situação da aeronave.