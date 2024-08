Influencer alertou há 11 dias sobre perigo de avião que caiu em SP

Lucas Estevam chegou a gravar sobre avião que caiu - Foto: Reprodução | Instagram e X

O influenciador de viagens Lucas Estevam, dono do canal Estevam Pelo Mundo, postou um vídeo há 11 dias a respeito da ATR-72, avião que caiu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, em São Paulo.

No vídeo, publicado no YouTube com o título "O perigo de voar no ATR-72 da Voepass", o youtuber aborda acidentes que já aconteceram com o mesmo modelo de aeronave.

Na gravação, Estevam estava realizando uma viagem de cerca de 1 hora de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para o Aeroporto de Guarulhos. Ela ainda alfinetou o nome da empresa e a chamou de "Passamedo".

"A proposta é fazer um deslocamento rápido, aviação regional mesmo", afirmou o influenciador. Lucas Estevam acrescentou: "Como o avião é muito, muito pequeno, o tempo para limpar é menor, para desembarcar e embarcar é menor. Por isso, não faria sentido eles operarem com aviões grandes aqui".

O avião em que o youtuber estava contava com espaço para 68 passageiros distribuídos em 17 fileiras, na configuração 2 de cada lado. Ele até interagiu com a comissária de bordo: "Júlia, você acha que é tranquilo voar nesse avião?". Ela afirmou: "Com certeza!".

Influenciador reage após avião cair em Vinhedo

Nesta sexta (9), o youtuber publicou em seu Instagram que estava chocado com a queda da aeronave. "Gente, eu tô no chão com o acidente da Voepass. Eu acabei de postar um Stories, todo feliz, e acabei de descobrir que caiu um avião da Voepass na minha cidade", declarou.

"Gente, tô muito triste, eu fiz um vídeo há uns 10, 11 dias, sobre a Voepass, explicando se era perigoso ou não voar, sobre a segurança, acidentes... E eu tô em choque", completou.

