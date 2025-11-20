Influenciador é condenado após associar o PT a facções criminosas

O influenciador Rafael Nery foi condenado - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Rafael Nery foi condenado a excluir um vídeo em suas redes sociais no qual ele associa o Partido dos Trabalhadores (PT) a facções criminosas como Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A decisão é da 20ª Vara Cível de Brasília, da Justiça do Distrito Federal e foi assinada pela juíza Thaíssa de Moura Guimarães.

No vídeo, Nery afirma que o "Brasil está caminhando para um controle total do crime organizado" e acrescenta que o que ocorre no Rio de Janeiro seria "o sonho do PT se tornando realidade". Em outro trecho, o influenciador compara o partido a grupos terroristas do Oriente Médio e afirma que o PT "é o grande patrocinador do Comando Vermelho e do PCC".

Na decisão, Nery deve remover o vídeo no prazo de cinco dias após a citação, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 50 mil.

Caso o influenciador não cumpra a ordem judicial, a magistrada autorizou o envio de ofício ao Facebook, empresa responsável pelo Instagram no país, para que a própria plataforma remova o vídeo. Até a publicação desta reportagem, o conteúdo permanecia disponível nas redes sociais.

Ainda há mais por vir

A ação está em fase inicial. Agora, o influenciador, já citado, deverá apresentar defesa. No processo, o PT classificou o vídeo como difamatório e pede indenização de R$ 30 mil por danos morais.

Segundo a juíza Thaíssa de Moura, "o conteúdo disponibilizado pelo requerido extrapolou seu direito de liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, não tendo ele citado provas da alegada ligação do autor com o Comando Vermelho e com o PCC".