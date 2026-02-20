Influenciadora de 27 anos tem mal súbito e morre após fazer cirurgia

Siga o A TARDE no Google

Registro compartilhado por Bianca Dias em suas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, teve uma notícia triste nesta sexta-feira, 20, com a morte da influenciadora digital Bianca Dias, aos 27 anos. Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, a jovem foi vítima de uma embolia pulmonar enquanto se recuperava de uma cirurgia realizada há cerca de 20 dias.

Apesar da aparente boa recuperação, ela passou por um mal súbito nesta sexta-feira e chegou a ser socorrida pelos familiares, mas não resistiu. Ela deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

Nas redes sociais, ela acumulava mais de 60 mil seguidores. O falecimento repentino gerou grande comoção entre os moradores de Mauá (SP), cidade natal da jovem, que publicaram homenagens e despedidas.

“Tão linda, jovem, não entendemos, mas para tudo tem um propósito. Tivemos momentos lindos, conversas incríveis. Que Deus conforte a família. Lembrarei com muito carinho e orgulho de você”, dedicou a cantora Patrícia Gandem.

O velório foi realizado na manhã desta sexta-feira (20/2) em São Paulo.