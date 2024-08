Inmet divulga alerta de grande perigo para baixa umidade no Brasil

O aviso indica grande risco de incêndios florestais e à saúde - Foto: Divulgação | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, ou seja, “grande perigo”, para a umidade relativa do ar abaixo de 12% na região do Centro-Oeste do Brasil. O alerta máximo de atenção tem vigência até 16h desta terça-feira, 13, mas pode ser prorrogado.

O aviso indica grande risco de incêndios florestais e à saúde, com possíveis problemas respiratórios ou dores de cabeça. As áreas abrangidas são: Distrito Federal; Goiás, no centro, leste, sul e noroeste do Estado; Mato Grosso, no centro-sul, sudeste, nordeste e norte do Estado; e Minas Gerais, no noroeste e norte, além do Triângulo Mineiro.

As recomendações do Inmet são:

- Beber bastante líquido;

- Evitar atividades físicas exaustivas;

- Evitar exposição ao sol;

- Manter-se informado junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados coletados no sistema de monitoramento do Inmet, 178 cidades registraram 20% de umidade relativa do ar ou menos nesta segunda-feira (12/8), e 52 municípios registraram 12% ou menos. Cristalina (GO), Pompeu (MG) e Unaí (MG) marcaram 7% e Guarda-Mor (MG) e Oliveira (MG) registraram 8%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que o nível ideal de umidade relativa do ar é acima de 60%, enquanto índices abaixo de 20% são considerados “emergenciais”.