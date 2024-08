Secretário de Cultura receberá título de cidadão feirense: "Honrado"

Bruno Monteiro ainda receberá a Comenda Maria Quitéria - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, por unanimidade, na manhã desta terça-feira, 13, a concessão do título de cidadão feirense e da Comenda Maria Quitéria a Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia.

De acordo com os vereadores professor Ivamberg Lima e Silvio Dias (PT), autores da homenagem, Bruno é “amigo da cultura feirense” devido às parcerias e incentivos direcionados a organizações, eventos e artistas locais.

“A relação de Bruno Monteiro, de amor e respeito por Feira, vem garantindo valorização de nossos artistas locais. Ele percebeu, desde muito cedo, o lugar estratégico que a Princesa do Sertão ocupa no desenvolvimento social, político, econômico e cultural do Estado, sobretudo pelo potencial criativo irradiador que a cidade dispõe”, dizem.

O secretário afirmou que é uma felicidade receber a honraria, pela importância que Feira tem no cenário estadual e nacional. “Estou muito feliz, emocionado e honrado com essa homenagem, uma vez que Feira é uma cidade importantíssima para a Bahia e para o Brasil. Esta cidade encruzilhada marcada por tantos encontros, em que a cultura também se encontra, com toda sua diversidade, tantas manifestações, expressões e fazeres culturais seja na sede, nas comunidades, nos quilombos ou nos distritos”, diz.



A Comenda Maria Quitéria foi instituída pela câmara de vereadores de Feira de Santana em 1979 para distinguir personalidades com comprovadas ações em favor da cidade nos diversos setores. Além dos feirenses, também são laureados os não feirenses. A cerimônia de entrega das honrarias a Bruno Monteiro será agendada.