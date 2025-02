Inmet emite alertas de chuvas intensas e calor de 40 °C

Temperatura pode se aproximar dos 40°C na Grande Porto Alegre nos próximos dias - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para vários estados, com possibilidades de chuvas intensas e calor extremo. Em algumas localidades, os avisos estão valendo há alguns dias e ficam em vigor até o início da próxima semana.

As temperaturas devem ficar 5ºC acima da média, por até 05 dias, com nível de Perigo e riscos à saúde, nas regiões do Sudeste, Sul e do Norte como: Grande Florianópolis, Região Metropolitana de Porto Alegre, Sul Catarinense, Sudeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Nordeste Rio-grandense, Norte Catarinense.

Esse alerta é válido até o próximo dia 10, de acordo com o Inmet. O calor também deve bater recordes até o dia 10, porém, com Grande Perigo à saúde, nas seguintes regiões:

Sudoeste Rio-grandense, Oeste Catarinense, Centro Ocidental Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense

Chuvas acumuladas

O alerta mais recente foi publicado neste sábado, 8, e é válido até às 8h de domingo. Segundo o Inmet, há risco de acumulado de chuva entre 50mm e 100mm por dia, e ventos entre 60km/h e 100km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nas seguintes regiões:

Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Vale do Acre, Marajó, Leste Maranhense, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Sul Amazonense, Centro Maranhense, Noroeste Cearense, Sudoeste Amazonense, Norte Piauiense, Madeira-Guaporé, Sul Maranhense, Nordeste Mato-grossense, Sul do Amapá, Vale do Juruá, Norte Amazonense

Também neste sábado, o Inmet comunicou perigo de chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Neste caso, as regiões afetadas devem ser:

Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Leste Maranhense, Marajó, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Sul Maranhense, Centro-Norte Piauiense, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Belém, Sul Amazonense, Pantanais Sul Mato-grossense, Metropolitana de Fortaleza, Centro Maranhense, Sudoeste Mato-grossense, Sertões Cearenses, Sudoeste Piauiense, Norte Amazonense, Norte Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Madeira-Guaporé, Sul de Roraima, Vale do Juruá, Sul do Amapá, Extremo Oeste Baiano, Jaguaribe, Noroeste Goiano

Outras regiões que podem ser afetadas, de acordo com alerta de chuva de até 50 mm ao dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo, são:Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Leste Goiano, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Metropolitana de Curitiba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Ocidental do Tocantins, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Oeste Paranaense, Itapetininga, Extremo Oeste Baiano, Vale do Rio Doce, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Oriental Paranaense, Centro Fluminense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Sul Fluminense, Jequitinhonha, Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Norte de Minas, Distrito Federal, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Catarinense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste Mato-grossense, Sudoeste Piauiense, Litoral Sul Paulista, Centro Sul Baianoa