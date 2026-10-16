OPORTUNIDADE
INSS faz mutirão no Nordeste com milhares de vagas no fim de semana
Vagas são para perícia médica e avaliação social
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social vão realizar um mutirão de atendimento em 17 unidades da federação neste sábado, 17, e domingo, 18, com horários disponíveis para perícia médica e avaliação social. São 12,7 mil vagas para quem aguarda atendimento.
As vagas são destinadas aos que necessitam passar pelas etapas necessárias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Para participar do mutirão é necessário agendar pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135.
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Vagas para perícia médica:
Nordeste
- Ceará (1.591 vagas): APS Tianguá (150); APS Ubajara (200); APS Itapagé (200); APS Sobral (260); APS Maracanaú (340) e APS Fortaleza – Sul (441).
- Paraíba (1.935 vagas): APS João Pessoa – Centro.
- Maranhão (423 vagas): APS Santa Inês (75); APS São Bento (55); APS Barra do Corda (63) e APS São Luís – Deodoro (230).
- Pernambuco (722 vagas): APS Recife – Areias (32); APS Recife – Pina (100); APS Caruaru (421); APS Camaragibe (32) e APS Recife – Encruzilhada (137).
- Bahia (376 vagas): APS Feira de Santana – Getúlio Vargas (145); APS Brumado (25); APS Vitória da Conquista (140); APS Irecê (40) e APS Barreiras (26).
Sudeste
- Rio de Janeiro (804 vagas): APS Rio de Janeiro – Méier (100); APS Rio de Janeiro – Bangu (230); APS Nova Iguaçu (200) e APS Duque de Caxias (274).
- São Paulo (636 vagas): APS Atibaia (144); APS Franco da Rocha (144); APS Jundiaí – Eloy Chaves (288) e APS Lins (60).
- Minas Gerais (252 vagas): APS Governador Valadares.
Norte
- Pará (720 vagas): APS Santarém.
Sul
- Paraná (396 vagas): APS São José dos Pinhais.
Vagas para avaliação social:
Nordeste
- Bahia (483 vagas): APS Feira de Santana (108); APS Feira de Santana – Getúlio Vargas (80); APS Itabuna (145); APS Vitória da Conquista (150).
- Ceará (1.914 vagas): APS Fortaleza – Centro (288); APS Fortaleza – Centro Oeste (500); APS Fortaleza – Parquelândia (610); APS Fortaleza – Sul (216); APS Crateús (100); APS Itapipoca (100); APS Sobral (100).
- Maranhão (174 vagas): APS Açailândia (40); APS Imperatriz (40); APS Santa Rita/MA (14); APS São Luís – Cohab (30); APS São Luís – Deodoro (30); APS São Luís – Nazaré (20).
- Paraíba (60 vagas): APS João Pessoa – Pedro I (60).
- Pernambuco (260 vagas): APS Caruaru (63); APS Recife – Pina (84); APS Recife – Areias (63); APS Camaragibe (50).
- Piauí (585 vagas): APS Teresina – Aeroporto (75); APS Teresina – Alcino Júnior (100); APS Teresina – Sul (75); APS Teresina – Leste (175); APS Teresina – Centro (50); APS Picos (50); APS Parnaíba (60).
- Rio Grande do Norte (400 vagas): APS Natal – Centro (150); APS Natal – Nazaré (150); APS Parnamirim (50); APS Macaíba (50).
Sudeste
- Rio de Janeiro (600 vagas): APS Bangu (230); APS Méier (100); APS Nova Iguaçu (120) e APS Jacarepaguá (150).
- São Paulo (600 vagas): APS Dutra (52);APS Penha (96); APS Santo André (63); APS Guarulhos (41); APS Osasco (37); APS Jundiaí – Eloy Chaves (49); APS Campinas (146); APS Ribeirão Preto- Amador Bueno (38); Mogi Guaçu (30); Sorocaba (48).
- Minas Gerais (200 vagas): APS Governador Valadares.
- Espírito Santo (200 vagas): APS Serra.
Norte
- Amapá (20 vagas): APS Macapá.
- Pará (40 vagas): APS Santarém.
Centro-Oeste
- Distrito Federal (22 vagas): APS Formosa.
- Goiás (60 vagas): APS Goiânia – Oeste.