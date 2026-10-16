INSS faz mutirão no Nordeste com milhares de vagas no fim de semana

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social vão realizar um mutirão de atendimento em 17 unidades da federação neste sábado, 17, e domingo, 18, com horários disponíveis para perícia médica e avaliação social. São 12,7 mil vagas para quem aguarda atendimento.

As vagas são destinadas aos que necessitam passar pelas etapas necessárias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

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Para participar do mutirão é necessário agendar pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135.

Vagas para perícia médica:

Nordeste

Ceará (1.591 vagas) : APS Tianguá (150); APS Ubajara (200); APS Itapagé (200); APS Sobral (260); APS Maracanaú (340) e APS Fortaleza – Sul (441).

: APS Tianguá (150); APS Ubajara (200); APS Itapagé (200); APS Sobral (260); APS Maracanaú (340) e APS Fortaleza – Sul (441). Paraíba (1.935 vagas ): APS João Pessoa – Centro.

): APS João Pessoa – Centro. Maranhão (423 vagas ): APS Santa Inês (75); APS São Bento (55); APS Barra do Corda (63) e APS São Luís – Deodoro (230).

): APS Santa Inês (75); APS São Bento (55); APS Barra do Corda (63) e APS São Luís – Deodoro (230). Pernambuco (722 vagas) : APS Recife – Areias (32); APS Recife – Pina (100); APS Caruaru (421); APS Camaragibe (32) e APS Recife – Encruzilhada (137).

: APS Recife – Areias (32); APS Recife – Pina (100); APS Caruaru (421); APS Camaragibe (32) e APS Recife – Encruzilhada (137). Bahia (376 vagas) : APS Feira de Santana – Getúlio Vargas (145); APS Brumado (25); APS Vitória da Conquista (140); APS Irecê (40) e APS Barreiras (26).

Sudeste

Rio de Janeiro (804 vagas) : APS Rio de Janeiro – Méier (100); APS Rio de Janeiro – Bangu (230); APS Nova Iguaçu (200) e APS Duque de Caxias (274).

: APS Rio de Janeiro – Méier (100); APS Rio de Janeiro – Bangu (230); APS Nova Iguaçu (200) e APS Duque de Caxias (274). São Paulo (636 vagas ): APS Atibaia (144); APS Franco da Rocha (144); APS Jundiaí – Eloy Chaves (288) e APS Lins (60).

): APS Atibaia (144); APS Franco da Rocha (144); APS Jundiaí – Eloy Chaves (288) e APS Lins (60). Minas Gerais (252 vagas) : APS Governador Valadares.

Norte

Pará (720 vagas) : APS Santarém.

Sul

Paraná (396 vagas): APS São José dos Pinhais.

Vagas para avaliação social:

Nordeste

Bahia (483 vagas) : APS Feira de Santana (108); APS Feira de Santana – Getúlio Vargas (80); APS Itabuna (145); APS Vitória da Conquista (150).

: APS Feira de Santana (108); APS Feira de Santana – Getúlio Vargas (80); APS Itabuna (145); APS Vitória da Conquista (150). Ceará (1.914 vagas) : APS Fortaleza – Centro (288); APS Fortaleza – Centro Oeste (500); APS Fortaleza – Parquelândia (610); APS Fortaleza – Sul (216); APS Crateús (100); APS Itapipoca (100); APS Sobral (100).

: APS Fortaleza – Centro (288); APS Fortaleza – Centro Oeste (500); APS Fortaleza – Parquelândia (610); APS Fortaleza – Sul (216); APS Crateús (100); APS Itapipoca (100); APS Sobral (100). Maranhão (174 vagas) : APS Açailândia (40); APS Imperatriz (40); APS Santa Rita/MA (14); APS São Luís – Cohab (30); APS São Luís – Deodoro (30); APS São Luís – Nazaré (20).

: APS Açailândia (40); APS Imperatriz (40); APS Santa Rita/MA (14); APS São Luís – Cohab (30); APS São Luís – Deodoro (30); APS São Luís – Nazaré (20). Paraíba (60 vagas) : APS João Pessoa – Pedro I (60).

: APS João Pessoa – Pedro I (60). Pernambuco (260 vagas) : APS Caruaru (63); APS Recife – Pina (84); APS Recife – Areias (63); APS Camaragibe (50).

: APS Caruaru (63); APS Recife – Pina (84); APS Recife – Areias (63); APS Camaragibe (50). Piauí (585 vagas) : APS Teresina – Aeroporto (75); APS Teresina – Alcino Júnior (100); APS Teresina – Sul (75); APS Teresina – Leste (175); APS Teresina – Centro (50); APS Picos (50); APS Parnaíba (60).

: APS Teresina – Aeroporto (75); APS Teresina – Alcino Júnior (100); APS Teresina – Sul (75); APS Teresina – Leste (175); APS Teresina – Centro (50); APS Picos (50); APS Parnaíba (60). Rio Grande do Norte (400 vagas) : APS Natal – Centro (150); APS Natal – Nazaré (150); APS Parnamirim (50); APS Macaíba (50).

Sudeste

Rio de Janeiro (600 vagas) : APS Bangu (230); APS Méier (100); APS Nova Iguaçu (120) e APS Jacarepaguá (150).

: APS Bangu (230); APS Méier (100); APS Nova Iguaçu (120) e APS Jacarepaguá (150). São Paulo (600 vagas) : APS Dutra (52);APS Penha (96); APS Santo André (63); APS Guarulhos (41); APS Osasco (37); APS Jundiaí – Eloy Chaves (49); APS Campinas (146); APS Ribeirão Preto- Amador Bueno (38); Mogi Guaçu (30); Sorocaba (48).

: APS Dutra (52);APS Penha (96); APS Santo André (63); APS Guarulhos (41); APS Osasco (37); APS Jundiaí – Eloy Chaves (49); APS Campinas (146); APS Ribeirão Preto- Amador Bueno (38); Mogi Guaçu (30); Sorocaba (48). Minas Gerais (200 vagas) : APS Governador Valadares.

: APS Governador Valadares. Espírito Santo (200 vagas) : APS Serra.

Norte

Amapá (20 vagas) : APS Macapá.

: APS Macapá. Pará (40 vagas) : APS Santarém.

Centro-Oeste