Internet grátis? Anatel autoriza rival chinesa da Starlink no Brasil

SpaceSail também conhecida como Qianfan - Foto: Reprodução

A soberania da Starlink, de Elon Musk, no mercado de internet via satélite em áreas remotas do Brasil acaba de ganhar um concorrente de peso. A Anatel concedeu autorização para que a constelação chinesa SpaceSail (também conhecida como Qianfan) inicie suas operações no país.

O projeto utiliza satélites de órbita baixa (LEO), uma tecnologia que garante conexões de alta velocidade e baixa latência, ideal para regiões rurais, fazendas e comunidades isoladas onde a fibra óptica não chega.

O que é a SpaceSail e como ela funciona?

Diferente dos satélites tradicionais que ficam a 35 mil km de distância (geoestacionários), os satélites da SpaceSail orbitam a cerca de 500 km da Terra. Isso permite uma troca de dados muito mais rápida, comparável às redes terrestres.

Foco: Serviços residenciais, corporativos e governamentais.

Capacidade inicial: A Anatel autorizou a operação de 324 satélites no território brasileiro.

Prazo operacional: A empresa tem até dois anos para iniciar as operações, com a meta de ter 10% da frota ativa até julho de 2031.

Impacto no bolso do consumidor brasileiro

A chegada de um player estatal chinês deve acirrar a disputa comercial. Atualmente, a Starlink domina o setor no Brasil desde 2022, mas a entrada da SpaceSail pode gerar: