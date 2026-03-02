Menu
BRASIL
TECNOLOGIA

Internet grátis? Anatel autoriza rival chinesa da Starlink no Brasil

Conheça a Qianfan, constelação de satélites que promete internet global

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

02/03/2026 - 21:34 h

SpaceSail também conhecida como Qianfan
SpaceSail também conhecida como Qianfan -

A soberania da Starlink, de Elon Musk, no mercado de internet via satélite em áreas remotas do Brasil acaba de ganhar um concorrente de peso. A Anatel concedeu autorização para que a constelação chinesa SpaceSail (também conhecida como Qianfan) inicie suas operações no país.

O projeto utiliza satélites de órbita baixa (LEO), uma tecnologia que garante conexões de alta velocidade e baixa latência, ideal para regiões rurais, fazendas e comunidades isoladas onde a fibra óptica não chega.

O que é a SpaceSail e como ela funciona?

Diferente dos satélites tradicionais que ficam a 35 mil km de distância (geoestacionários), os satélites da SpaceSail orbitam a cerca de 500 km da Terra. Isso permite uma troca de dados muito mais rápida, comparável às redes terrestres.

  • Foco: Serviços residenciais, corporativos e governamentais.
  • Capacidade inicial: A Anatel autorizou a operação de 324 satélites no território brasileiro.
  • Prazo operacional: A empresa tem até dois anos para iniciar as operações, com a meta de ter 10% da frota ativa até julho de 2031.

Impacto no bolso do consumidor brasileiro

A chegada de um player estatal chinês deve acirrar a disputa comercial. Atualmente, a Starlink domina o setor no Brasil desde 2022, mas a entrada da SpaceSail pode gerar:

  1. Redução de preços: A concorrência direta costuma forçar a queda no valor das mensalidades e dos kits de antena.
  2. Melhoria de sinal: Mais satélites no céu significam uma rede mais estável e com menos "pontos cegos".
  3. Expansão do agro: O agronegócio brasileiro, que depende de conectividade para máquinas autônomas e monitoramento, será um dos maiores beneficiados.

