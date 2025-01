Intervenções no BC foram corretas, diz Haddad

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que intervenções feitas no Banco Central foram corretas - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Segundo o ministro da Fazenda, Fenando Haddad, as intervenções feitas no Banco Central ,visando amenizar a alta do dólar, foram "corretas". Além de que o ministro também destacou que a moeda americana terminou o ano em alta no mundo todo. Declarações foram dadas na segunda-feira, 30.

Leia mais:

>> Começou! Confira o quarto dia do Festival Virada Salvador

>> VÍDEO: Ivete grava projeto na Barra e recebe Margareth Menezes

>> Prefeitura de Salvador abre vagas para professor e coordenador; salários de até R$ 5 mil

"O câmbio não é fixo no Brasil. O dólar este ano de 2024 termina muito forte no mundo todo, mas eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas, no sentido de dar liquidez para quem eventualmente está fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais. Foi um movimento correto do Banco Central", disse Haddad.

Vale lembrar que em 12 dias úteis, foram injetados US$32,574 bilhões no mercado por meio de intervenções cambiais extraordinárias, pelo Banco Central. No total foram 14 leilões, nove ofertando dólar à vista e cinco com o compromisso de recompra.

Neste ano de 2024, o real fechou com a pior performance comparado a outras 31 moedas em relação ao dólar, tendo um total de 27,35% de desvalorização.

Ainda foi comentado pelo ministro que o presidente Lula assinou os decretos de posse dos novos diretores do BC, Nilton David, Izabela Corrêa, e Gilneu Vivan, e de Gabriel Galípolo como presidente da autoridade monetária. De acordo com Haddad, Lula não conhecia esses novos diretores.