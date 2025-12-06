IPVA 2026: veja como ganhar desconto e quem tem isenção total

IPVA 2026 - Foto: Reprodução| Freepik

Uma das maiores preocupações no orçamento dos motoristas, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 teve seu calendário divulgado em diversos estados, trazendo novas regras, mudanças nas isenções e atualizações nas alíquotas.

Quem tem direito à isenção?

Carros antigos: com a aprovação da PEC 72/23, veículos com 20 anos ou mais de fabricação ficam isentos do IPVA em todo o território nacional.

Carros elétricos e híbridos: veículos elétricos e híbridos também podem ter isenção, mas as regras variam conforme o estado. Em São Paulo, por exemplo, v eículos 100% elétricos pagam a alíquota cheia de 4%. Há isenção apenas para veículos híbridos, etanol ou flex, com valor de até R$ 250 mil.

Isenção na Bahia

Na Bahia, proprietários de veículos 100% elétricos podem solicitar a isenção a qualquer momento, desde que o valor do automóvel não ultrapasse R$ 300 mil.

Além disso, veículos com 15 anos ou mais de fabricação também são isentos do pagamento. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), o pedido de isenção deve ser feito online, por meio do portal de serviços públicos do Governo da Bahia: ba.gov.br.

Como obter desconto no IPVA?

Motoristas podem garantir desconto de diversas formas, como pagamento antecipado, participação em programas de fidelidade e benefícios para bons condutores.

Pagamento em Cota Única (à vista): a maioria dos estados oferece um desconto significativo para quem paga o IPVA integralmente dentro do prazo estipulado no calendário anual.

Programas de Nota Fiscal (CPF na Nota): diversos estados permitem acumular créditos ao inserir o CPF em notas fiscais de compras. Esses créditos podem ser usados para abater o valor do IPVA do ano seguinte.