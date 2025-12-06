Maior Papai Noel do mundo pesa 15 toneladas e é brasileiro

A medição e a confirmação do recorde foram realizadas nesta sexta-feira, 5 - Foto: RPC Londrina

A figura gigante de Papai Noel instalada em Londrina, no norte do Paraná, passou a integrar oficialmente o Guinness World Records como a maior do mundo. A medição e a confirmação do recorde foram realizadas nesta sexta-feira, 5.

Conforme a licitação, o investimento na estrutura foi de R$ 1.890.000,00. A decoração, montada às margens do Lago Igapó II, tem:

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

27 metros de altura;

pesa 15 toneladas;

utiliza cerca de 450 mil lâmpadas de LED

Segundo a prefeitura, a medição foi feita por um profissional indicado pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Cecal) e acompanhada por duas testemunhas.

Guinness

O relatório técnico foi enviado à juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que validou o resultado durante o evento público.

A inscrição no Guinness foi realizada pela empresa Ativa Luzes, responsável pela construção da peça. Ao todo, a empresa desembolsou R$ 148 mil para cumprir todas as exigências do processo, informou o município.

Com a certificação, o Papai Noel de Londrina ultrapassa o de Águeda, em Portugal, que tinha 21 metros de altura e 9 metros de diâmetro, passando a ocupar o posto de maior do planeta.