Maior Papai Noel do mundo pesa 15 toneladas e é brasileiro
Figura natalina passou a integrar oficialmente o Guinness World Records como a maior do mundo
Por Leilane Teixeira
A figura gigante de Papai Noel instalada em Londrina, no norte do Paraná, passou a integrar oficialmente o Guinness World Records como a maior do mundo. A medição e a confirmação do recorde foram realizadas nesta sexta-feira, 5.
Conforme a licitação, o investimento na estrutura foi de R$ 1.890.000,00. A decoração, montada às margens do Lago Igapó II, tem:
- 27 metros de altura;
- pesa 15 toneladas;
- utiliza cerca de 450 mil lâmpadas de LED
Segundo a prefeitura, a medição foi feita por um profissional indicado pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Cecal) e acompanhada por duas testemunhas.
O relatório técnico foi enviado à juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que validou o resultado durante o evento público.
A inscrição no Guinness foi realizada pela empresa Ativa Luzes, responsável pela construção da peça. Ao todo, a empresa desembolsou R$ 148 mil para cumprir todas as exigências do processo, informou o município.
Com a certificação, o Papai Noel de Londrina ultrapassa o de Águeda, em Portugal, que tinha 21 metros de altura e 9 metros de diâmetro, passando a ocupar o posto de maior do planeta.
