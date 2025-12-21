Irmãs separadas na infância se reencontram após vídeo viralizar

As duas irmãs nasceram em Bogotá, na Colômbia - Foto: Reprodução

O que começou como uma simples busca por raízes familiares transformou-se em um dos reencontros mais emocionantes das redes sociais. Duas irmãs biológicas, nascidas em Bogotá, na Colômbia, e separadas por milhares de quilômetros após a adoção, conseguiram se reconectar graças a um comentário inesperado em um vídeo do TikTok.

A história ganhou destaque após Rachel, que foi adotada por uma família nos Estados Unidos, compartilhar sua trajetória de busca pelos pais biológicos na plataforma. O que ela não esperava era que o algoritmo da rede social levaria seu relato até a pessoa que detinha a peça que faltava no seu quebra-cabeça familiar.

O mistério da foto em preto e branco

Rachel iniciou sua busca ainda na adolescência, entrando em contato com o orfanato onde viveu na Colômbia. Através de registros de saúde, ela conseguiu localizar sua mãe biológica, Mariana, e passou a manter contato com ela por videochamadas. Ao postar essa experiência no TikTok, uma mensagem chamou sua atenção.

Um usuário escreveu: “Fui adotada na Colômbia em 2000 e tenho uma irmã que também foi adotada em 1998. Você nasceu em 1998?”. No início, Rachel desconfiou de um possível trote, mas o interlocutor mencionou o nome correto de sua mãe biológica.

A prova definitiva veio com um documento de adoção: ambas possuíam exatamente a mesma foto 3x4 em preto e branco de Mariana em seus registros de nascimento.

Do Alasca à Suécia: o reencontro

A irmã de Rachel, que recebeu o nome de Silvia, foi adotada por uma família na Suécia. As duas passaram a conversar e confirmaram que os sobrenomes de batismo coincidiam perfeitamente. A conexão, interrompida no final da década de 90, foi restabelecida instantaneamente pela tecnologia.

Rachel viajou dos Estados Unidos para a Suécia para abraçar Silvia pela primeira vez em décadas. O vídeo do reencontro, marcado por lágrimas e sorrisos, viralizou rapidamente, acumulando milhares de visualizações e reforçando o papel das redes sociais como ferramentas poderosas para localizar entes queridos e reconstruir histórias de vida.

Veja o vídeo: