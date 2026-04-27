Irregular? Igreja luciferiana tenta alvará para funcionamento

Uma igreja de vertente luciferiana localizada às margens da Via Dutra, no bairro Vila Esperança, em Itatiaia (RJ), tem chamado a atenção de quem passa pela região.

Com estrutura nas cores preta e vermelha, o espaço foi fundado por Jonathan Oliveira Ribeiro, conhecido como Mestre Jonan, que afirma se tratar da primeira igreja luciferiana do Brasil. O templo funciona há cerca de dez anos e reúne diferentes áreas, como o:

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Castelo de Quimbanda Canta Galo;

além de um santuário com animais.

Alvará de funcionamento

Apesar de estar estruturado, o local ainda não possui alvará de funcionamento. Segundo o fundador, há entraves relacionados à documentação do imóvel, que envolve três terrenos. A Prefeitura de Itatiaia informou que o espaço não está regularizado e destacou que qualquer construção precisa de aprovação prévia, o que não ocorreu neste caso.

Mesmo sem autorização completa, algumas atividades continuam sendo realizadas. Jonan afirma que uma decisão liminar permitiu o funcionamento, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que foi mantida, por unanimidade, a interdição e o lacramento do imóvel, justamente pela falta de autorização legal.

No local, são realizados rituais voltados a Lúcifer, Belzebu e à deusa Astaroth. Segundo o fundador, as práticas envolvem busca por equilíbrio, controle de instintos e valorização de princípios como amor, respeito e companheirismo. Ele define o luciferismo como uma crença baseada no equilíbrio entre opostos.