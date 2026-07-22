Itamaraty pede a brasileiros que evitem viagens para o Oriente Médio

Siga o A TARDE no Google

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) emitiu, nesta terça-feira, 21, um alerta consular recomendando que brasileiros evitem viajar para países do Oriente Médio diante da intensificação dos conflitos na região.

A orientação é para que não sejam realizadas viagens ao Irã, Israel, sul do Líbano, Faixa de Gaza e Iêmen. O governo brasileiro também desaconselha deslocamentos não essenciais para a Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. Segundo o Itamaraty, até o momento, não há restrições para conexões aéreas nesses países.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Orientações para brasileiros na região

Para quem já está nos países afetados, o Itamaraty recomenda acompanhar as atualizações divulgadas pelas embaixadas brasileiras e seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais.

Entre as recomendações estão evitar aglomerações e manifestações, não fotografar ou filmar instalações militares, veículos, soldados ou ataques relacionados ao conflito, já que esse tipo de conduta pode resultar em detenção conforme a legislação local.

O ministério também orienta que brasileiros não publiquem em redes sociais imagens, vídeos ou textos sobre o conflito que possam ser interpretados pelas autoridades locais como ameaça à segurança nacional. Além disso, é recomendado não sair da residência sem verificar as condições de segurança da região.

Em caso de cancelamento de voos, a orientação é procurar a companhia aérea para remarcar as passagens. O Itamaraty também aconselha que os viajantes mantenham os documentos de viagem válidos por, no mínimo, seis meses.

Entenda intensificação do conflito

O alerta foi divulgado no mesmo dia em que houve uma nova escalada militar no Oriente Médio. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter atacado a central de dados da Amazon, localizada no Bahrein.

Em resposta, o Exército do Bahrein afirmou que o país foi alvo de ataques iranianos contra civis e declarou ter interceptado diversos ataques aéreos. O Irã também anunciou ofensivas contra radares e sistemas de defesa dos Estados Unidos na Base Aérea de Jaber, no Kuwait, além de ataques a bases norte-americanas na Jordânia.

Já o Comando Central dos Estados Unidos informou ter atingido bases militares iranianas, instalações marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones, além de sistemas de defesa aérea.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também voltou a elevar o tom ao ameaçar o complexo nuclear iraniano conhecido como Montanha Pickaxe, nas proximidades das instalações nucleares de Natanz.

A escalada do conflito aumentou a tensão internacional e provocou reflexos no mercado. Nesta semana, o preço do barril do petróleo Brent subiu cerca de 2%, alcançando a marca de US$ 90.