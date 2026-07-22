BRASIL
Itamaraty pede a brasileiros que evitem viagens para o Oriente Médio
Alerta foi feito após escalada militar de conflitos
O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) emitiu, nesta terça-feira, 21, um alerta consular recomendando que brasileiros evitem viajar para países do Oriente Médio diante da intensificação dos conflitos na região.
A orientação é para que não sejam realizadas viagens ao Irã, Israel, sul do Líbano, Faixa de Gaza e Iêmen. O governo brasileiro também desaconselha deslocamentos não essenciais para a Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. Segundo o Itamaraty, até o momento, não há restrições para conexões aéreas nesses países.
Orientações para brasileiros na região
Para quem já está nos países afetados, o Itamaraty recomenda acompanhar as atualizações divulgadas pelas embaixadas brasileiras e seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais.
Entre as recomendações estão evitar aglomerações e manifestações, não fotografar ou filmar instalações militares, veículos, soldados ou ataques relacionados ao conflito, já que esse tipo de conduta pode resultar em detenção conforme a legislação local.
O ministério também orienta que brasileiros não publiquem em redes sociais imagens, vídeos ou textos sobre o conflito que possam ser interpretados pelas autoridades locais como ameaça à segurança nacional. Além disso, é recomendado não sair da residência sem verificar as condições de segurança da região.
Em caso de cancelamento de voos, a orientação é procurar a companhia aérea para remarcar as passagens. O Itamaraty também aconselha que os viajantes mantenham os documentos de viagem válidos por, no mínimo, seis meses.
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Entenda intensificação do conflito
O alerta foi divulgado no mesmo dia em que houve uma nova escalada militar no Oriente Médio. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter atacado a central de dados da Amazon, localizada no Bahrein.
Em resposta, o Exército do Bahrein afirmou que o país foi alvo de ataques iranianos contra civis e declarou ter interceptado diversos ataques aéreos. O Irã também anunciou ofensivas contra radares e sistemas de defesa dos Estados Unidos na Base Aérea de Jaber, no Kuwait, além de ataques a bases norte-americanas na Jordânia.
Já o Comando Central dos Estados Unidos informou ter atingido bases militares iranianas, instalações marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones, além de sistemas de defesa aérea.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também voltou a elevar o tom ao ameaçar o complexo nuclear iraniano conhecido como Montanha Pickaxe, nas proximidades das instalações nucleares de Natanz.
A escalada do conflito aumentou a tensão internacional e provocou reflexos no mercado. Nesta semana, o preço do barril do petróleo Brent subiu cerca de 2%, alcançando a marca de US$ 90.