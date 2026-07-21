Bahia tem alta de 2.500% nas apreensões de canetas emagrecedoras

As apreensões de canetas emagrecedoras e medicamentos utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes cresceram de forma explosiva na Bahia nos últimos anos. As apreensões dispararam entre 2024 e 2025: passaram de 67 para 1.760 unidades, um crescimento de aproximadamente 2.527%, segundo dados da Receita Federal.



Paralelamente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também intensificou o combate ao transporte irregular desses medicamentos nas rodovias baianas, com centenas de apreensões registradas apenas nos cinco primeiros meses de 2026.



O crescimento acompanha a popularização de medicamentos à base de tirzepatida e semaglutida, substâncias indicadas para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas que passaram a ser alvo de um mercado clandestino alimentado pela alta procura e pelo elevado preço das versões comercializadas legalmente.



Segundo especialistas, o principal problema não está apenas na comercialização irregular, mas nos riscos à saúde provocados por produtos falsificados, sem controle sanitário ou armazenados de maneira inadequada.

Receita Federal registra salto nas apreensões

Os números da Receita Federal revelam uma mudança significativa no cenário do comércio ilegal desses medicamentos.



Em 2024, foram apreendidas apenas 67 unidades de Mounjaro, na Bahia, avaliadas em cerca de R$ 40,7 mil.



Já em 2025, as apreensões alcançaram 1.760 unidades, distribuídas entre diferentes substâncias:

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1.458 unidades de Mounjaro , avaliadas em aproximadamente R$ 817,9 mil ;

, avaliadas em aproximadamente ; 151 unidades de Lipoless , com valor estimado de R$ 116,2 mil ;

, com valor estimado de ; 151 unidades de Retatrutida , avaliadas em cerca de R$ 80,9 mil .

Somente entre janeiro e junho de 2026, a Receita Federal já apreendeu no estado:

20 unidades de tirzepatida , avaliadas em R$ 35,4 mil ;

, avaliadas em ; 2 unidades de semaglutida , no valor de R$ 3,2 mil .

Embora o total de 2026 ainda seja inferior ao registrado no ano anterior, os dados abrangem apenas o primeiro semestre.

Receita apreende 60 canetas do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional de Salvador, 24/04/2025 - Foto: Divulgação

PRF intensifica fiscalização nas rodovias baianas

Além das ações da Receita Federal, a PRF vem registrando diversas ocorrências envolvendo medicamentos transportados de forma irregular na BR-116, um dos principais corredores rodoviários do estado.



Entre janeiro e maio de 2026, foram apreendidas centenas de canetas e ampolas emagrecedoras em diferentes municípios.



Em Vitória da Conquista, por exemplo, os agentes localizaram:

72 canetas em fevereiro ;

; 313 canetas em março ;

; 48 canetas e 68 ampolas em abril ;

; quatro ampolas em maio .

Em Feira de Santana, as apreensões incluíram:

52 canetas em março ;

; 384 ampolas em abril ;

; 26 ampolas em maio .

Também houve registros em Poções, com 60 ampolas e quatro canetas em abril, além de 15 ampolas apreendidas em Jequié no mesmo período.



As ocorrências demonstram que o transporte clandestino desses medicamentos ocorre de forma recorrente nas rodovias federais que cortam a Bahia.

Como identificar uma caneta regularizada

Especialistas recomendam alguns cuidados para reduzir o risco de adquirir medicamentos falsificados. Entre as orientações estão:

comprar apenas em farmácias e drogarias autorizadas;

verificar se o medicamento possui registro na Anvisa;

consultar o número do registro no portal oficial da agência;

conferir se embalagem e bula estão em português;

desconfiar de preços muito abaixo do mercado;

evitar compras feitas por redes sociais, aplicativos de mensagens ou vendedores informais.

Os dados analisados pelo portal A TARDE foram obtidos pela Fiquem Sabendo, agência de dados independente e especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).