Jornada Europeia 2026 promove intercâmbio jurídico em três países

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Itália é um dos países que a jornada percorrerá - Foto: Reprodução | Freepik

A Jornada Europeia 2026 abrirá alas no próximo dia 17 de abril. O evento, que percorrerá as cidades da Itália, Espanha e Portugal, promovendo um circuito acadêmico, se estende até o dia 30 do mês.

A iniciativa consolida um espaço de intercâmbio científico e institucional, promovendo debates sobre temas centrais do Direito contemporâneo, como:

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direitos humanos;

mudanças climáticas;

migrações;

sustentabilidade;

democracia;

e justiça internacional.

Ao todo, são cinco eventos internacionais, reunindo juristas, pesquisadores e instituições em torno de debates sobre os grandes desafios contemporâneos do Direito.

Um percurso acadêmico que atravessa fronteiras, conecta instituições e coloca em diálogo diferentes sistemas jurídicos.

Saiba como será as paradas da Jornada Europeia

1ª PARADA: Colóquio Ítalo-Brasileiro – Perugia (Itália)

A abertura oficial acontece nos dias 20 e 21 de abril, em Perugia, com o Colóquio Ítalo-Brasileiro de Direito Comparado e Direito Internacional, sediado na Università degli Studi di Perugia.

O evento reúne especialistas brasileiros e europeus em debates que abordam cidades e direitos humanos, mudanças climáticas, migrações, governança ambiental e recursos hídricos, além de reflexões sobre democracia e inovação institucional.

2ª PARADA: Programação Acadêmica Internacional – Roma (Itália)

Na sequência, a Jornada chega a Roma, com atividades acadêmicas e institucionais realizadas na Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e no IILA – Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana.

A etapa fortalece o diálogo entre instituições jurídicas e amplia a cooperação internacional, promovendo encontros estratégicos entre pesquisadores e operadores do Direito.

3ª PARADA: Jornada Acadêmica Internacional – Santiago de Compostela (Espanha)

No dia 27 de abril, a programação segue para a Universidade de Santiago de Compostela, com a realização da Jornada Acadêmica Internacional na Faculdade de Direito da USC.

O evento reúne pesquisadores em conferências e apresentações científicas voltadas aos desafios contemporâneos do Direito, com destaque para temas como transformações sociais, governança e atuação institucional.

4ª PARADA: Encontros Acadêmicos e Institucionais – Vigo (Espanha)

V Foro Jurídico Ibero Brasileño, que se celebrará no dia 28 de abril en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, o evento integra o circuito com atividades acadêmicas e institucionais que ampliam o intercâmbio entre os participantes da Jornada.

A etapa reforça a articulação internacional entre universidades e profissionais do Direito, promovendo integração e diálogo entre diferentes experiências jurídicas.

5ª PARADA: II Congresso Jurídico Luso-Brasileiro – Lisboa (Portugal)

O encerramento ocorre nos dias 29 e 30 de abril, em Lisboa, com o II Congresso Jurídico Luso-Brasileiro – Direito, Justiça e Desafios Contemporâneos, na Universidade Autónoma de Lisboa.

O evento reúne juristas de diversos países em conferências, mesas temáticas e apresentação de trabalhos científicos, organizados em eixos como direitos fundamentais, justiça, segurança, tecnologia e direito internacional.

Mais do que uma sequência de eventos, a Jornada Europeia 2026 se consolida como uma experiência internacional de formação, produção científica e articulação institucional, fortalecendo redes de cooperação e ampliando o debate jurídico em escala global.

Participam da caravana docentes e pesquisadores de diversas universidades brasileiras, bem como juízes, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, além de advogados e operadores do Direito de diferentes áreas.

O que é a Jornada Europeia?

A Jornada é uma iniciativa do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico - ICIS - sob a coordenação científica do seu presidente, também Professor Titular na UNEB e promotor de Justiça no Ministério Público do Estado da Bahia, Clodoaldo Silva da Anunciação.

| Foto: Divulgação

Tendo por compromisso reafirmar o intercâmbio científico e institucional, fortalecendo o diálogo entre Europa e América Latina em temas como direitos humanos, sustentabilidade, democracia, justiça internacional e transformações sociais, a Jornada Europeia 2026 apresenta uma rica e extensa agenda para aqueles que irão participar dela.