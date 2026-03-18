BRASIL
Jornada Europeia 2026 promove intercâmbio jurídico em três países
Iniciativa de intercâmbio científico ocorrerá até 30 de abril
Por Redação
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A Jornada Europeia 2026 abrirá alas no próximo dia 17 de abril. O evento, que percorrerá as cidades da Itália, Espanha e Portugal, promovendo um circuito acadêmico, se estende até o dia 30 do mês.
A iniciativa consolida um espaço de intercâmbio científico e institucional, promovendo debates sobre temas centrais do Direito contemporâneo, como:
- direitos humanos;
- mudanças climáticas;
- migrações;
- sustentabilidade;
- democracia;
- e justiça internacional.
Ao todo, são cinco eventos internacionais, reunindo juristas, pesquisadores e instituições em torno de debates sobre os grandes desafios contemporâneos do Direito.
Um percurso acadêmico que atravessa fronteiras, conecta instituições e coloca em diálogo diferentes sistemas jurídicos.
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Saiba como será as paradas da Jornada Europeia
1ª PARADA: Colóquio Ítalo-Brasileiro – Perugia (Itália)
A abertura oficial acontece nos dias 20 e 21 de abril, em Perugia, com o Colóquio Ítalo-Brasileiro de Direito Comparado e Direito Internacional, sediado na Università degli Studi di Perugia.
O evento reúne especialistas brasileiros e europeus em debates que abordam cidades e direitos humanos, mudanças climáticas, migrações, governança ambiental e recursos hídricos, além de reflexões sobre democracia e inovação institucional.
2ª PARADA: Programação Acadêmica Internacional – Roma (Itália)
Na sequência, a Jornada chega a Roma, com atividades acadêmicas e institucionais realizadas na Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e no IILA – Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana.
A etapa fortalece o diálogo entre instituições jurídicas e amplia a cooperação internacional, promovendo encontros estratégicos entre pesquisadores e operadores do Direito.
3ª PARADA: Jornada Acadêmica Internacional – Santiago de Compostela (Espanha)
No dia 27 de abril, a programação segue para a Universidade de Santiago de Compostela, com a realização da Jornada Acadêmica Internacional na Faculdade de Direito da USC.
O evento reúne pesquisadores em conferências e apresentações científicas voltadas aos desafios contemporâneos do Direito, com destaque para temas como transformações sociais, governança e atuação institucional.
4ª PARADA: Encontros Acadêmicos e Institucionais – Vigo (Espanha)
V Foro Jurídico Ibero Brasileño, que se celebrará no dia 28 de abril en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, o evento integra o circuito com atividades acadêmicas e institucionais que ampliam o intercâmbio entre os participantes da Jornada.
A etapa reforça a articulação internacional entre universidades e profissionais do Direito, promovendo integração e diálogo entre diferentes experiências jurídicas.
5ª PARADA: II Congresso Jurídico Luso-Brasileiro – Lisboa (Portugal)
O encerramento ocorre nos dias 29 e 30 de abril, em Lisboa, com o II Congresso Jurídico Luso-Brasileiro – Direito, Justiça e Desafios Contemporâneos, na Universidade Autónoma de Lisboa.
O evento reúne juristas de diversos países em conferências, mesas temáticas e apresentação de trabalhos científicos, organizados em eixos como direitos fundamentais, justiça, segurança, tecnologia e direito internacional.
Mais do que uma sequência de eventos, a Jornada Europeia 2026 se consolida como uma experiência internacional de formação, produção científica e articulação institucional, fortalecendo redes de cooperação e ampliando o debate jurídico em escala global.
Participam da caravana docentes e pesquisadores de diversas universidades brasileiras, bem como juízes, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, além de advogados e operadores do Direito de diferentes áreas.
O que é a Jornada Europeia?
A Jornada é uma iniciativa do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico - ICIS - sob a coordenação científica do seu presidente, também Professor Titular na UNEB e promotor de Justiça no Ministério Público do Estado da Bahia, Clodoaldo Silva da Anunciação.
Tendo por compromisso reafirmar o intercâmbio científico e institucional, fortalecendo o diálogo entre Europa e América Latina em temas como direitos humanos, sustentabilidade, democracia, justiça internacional e transformações sociais, a Jornada Europeia 2026 apresenta uma rica e extensa agenda para aqueles que irão participar dela.
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