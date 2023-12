Jornalista que ganhou R$ 1 milhão diz que 'vive para estudar' | A TARDE

A jornalista Julie Dutra, que mora em Salvador, e foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio de R$ 1 milhão no quadro "Quem quer ser um milionário", no "Domingão com Huck contou que tem uma rotina de 18 horas de estudo como cotidiano. Por causa disso, ela não fez nenhum esquema especial para o programa.

Julie Dutra conquistou o prêmio milionário no programa exibido pela TV Globo no domingo, 11. Para chegar até o R$ 1 millhão, ela acertou 15 perguntas. Jornalista, ela tem uma agência de comunicação e estuda para ser diplomata do Ministério das Relações Exteriores.

"Eu vivo para estudar. Sempre fui a nerd, o patinho feio da turma. Quando todo mundo estava na farra, eu estava estudando", contou a jornalista ao g1.

No seu currículo educacional, Julie, de 38 anos, cursou radiologia, no Recife, e medicina em universidades da Bolívia e de Cuba, antes de se formar em jornalismo e fazer pós-graduação em direitos humanos.

Ela contou que foi selecionada para um curso sobre conflito armado e começou a ter o sonho de ser correspondente internacional. Assim, conheceu pessoas da ONU e da Cruz Vermelha e conseguiu viajar ao Haiti.

Jullie diz que nunca duvidou de que ganharia o prêmio milionário do Domingão com Huck. "Sempre soube que ia ganhar. Era uma certeza divina, minha fé. Me inscrevi em 2021 e não mudei meu foco. O concurso do Itamaraty exige até a alma".

Com exceção das três questões em que usou o recurso de ajuda, Jullie afirma que tinha muita convicção de todas as respostas. "Não chutei nenhuma", garante.