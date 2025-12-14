Menu
BRASIL
MORTE PRECOCE

Jovem brasileiro morre em combate na guerra da Ucrânia

Kauan, de apenas 22 anos, se voluntariou para atuar no conflito entre Ucrânia e Rússia

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/12/2025 - 19:23 h
Kauan Victor da Silva tinha apenas 22 anos.
Kauan Victor da Silva, de apenas 22 anos, morreu em combate na guerra da Ucrânia. A informação foi divulgada no sábado, 13, por meio de publicações nas redes sociais.

O jovem era morador de Anápolis (GO), trabalhava como sushiman em um restaurante de comida oriental e se voluntariou para atuar no conflito entre Ucrânia e Rússia.

A informação sobre o falecimento foi compartilhada por amigos do jovem, que postaram homenagens nas redes sociais, incluindo fotos dele tanto em momentos cotidianos quanto em fardamento militar. Ainda não há informação exata da data da morte.

O jovem havia chegado à Ucrânia em agosto de 2025, onde se juntou a uma unidade composta por estrangeiros para apoiar as forças ucranianas. Segundo informações de blogs internacionais, ele participou de um confronto inicial e, posteriormente, retornou à área para tentar recuperar os corpos de outros voluntários mortos. Durante essa missão, ele teria sido atingido e morreu.

O Departamento de Assuntos Internacionais de Goiás informou que a família ainda não acionou o órgão para solicitar assistência para o translado do corpo, pois, no caso de voluntários, é previsto um seguro para a prestação desse tipo de serviço.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, havia recomendado, em outubro, que os brasileiros evitassem viagens à Ucrânia, além de aconselhar a não permanência no país devido aos riscos do conflito.

x