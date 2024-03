Jovem com depressão forjou prints com Whindersson Nunes, diz polícia | A TARDE

A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou o inquérito sobre a morte de Jéssica Canedo, após fake news sobre relacionamento amoroso com o humorista Whindersson Nunes. A jovem morreu em dezembro do ano passado.

Segundo conclusão da polícia, a própria Jéssica teria criado prints falsos de conversas entre ela e Whindersson. Ela também teria compartilhado as informações com páginas de fofocas utilizando perfis falsos. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

"O que nós apuramos e concluímos com essa investigação: todas essas notícias que foram veiculadas e tudo isso que foi noticiado pelas páginas de notícia foi criado e partiu da própria jovem. Ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas de notícias esse suposto relacionamento dela com o humorista [Whindersson]", disse a polícia.

Ainda de acordo com as informações, a jovem estava em depressão e sofreu ataques nas redes após a divulgação dos prints. Whindersson também foi ouvido. Na ocasião, ele disse para a polícia que não conhecia Jéssica.

A jovem, que estava em depressão, recebeu uma mensagem que instigava o suicídio. A responsável pelo envio foi uma mulher de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela foi indiciada pelo crime de instigação ao suicídio.