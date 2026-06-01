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ATAQUE BRUTAL

Jovem é atacada por tubarão e tem perna devorada

O ataque aconteceu um dia após outro do mesmo estilo

Franciely Gomes
Por
A jovem foi encaminhada ao hospital
A jovem foi encaminhada ao hospital - Foto: Reprodução | Redes sociais

Mais uma pessoa foi vítima de ataque de tubarão em Recife nesta semana. Após uma criança de 11 anos ser mordida pelo animal, uma jovem de 19 anos teve sua perna devorada na tarde desta segunda-feira, 1º, na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, a mulher teve sua perna direita mordida e precisou ser socorrida às pressas por guarda-vidas e outros banhistas que estavam presentes no momento do incidente.

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Segundo relatos de testemunhas, as pessoas saíram correndo do mar ao perceber a movimentação. O clima foi de tensão e a área foi isolada por equipes de resgate, garantindo a segurança do resto do público.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Alfa, em Boa Viagem, e transferida para o Hospital da Restauração, para tratar os ferimentos graves.

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brasil Recife tubarão

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